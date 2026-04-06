İran’ın Fars Körfezi kıyısındaki kritik liman şehri Aseluye’de bulunan Güney Pars Petrokimya Tesisi yakınlarında bugün öğle saatlerinde birden fazla büyük patlama meydana geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için tanıdığı mühletin dolmasına saatler kala İran'ın altyapısına yönelik peş peşe saldırılar gerçekleşti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, ordunun Aseluye kentindeki en büyük petrokimya tesisine şiddetli bir saldırı düzenlediğini resmen doğruladı. Katz, son operasyonla birlikte İran’ın petrokimya ihracatının yüzde 85’ini karşılayan iki dev tesisin artık tamamen "hizmet dışı" kaldığını iddia etti.

İran medyası da bölgeden gelen çok sayıda patlama haberini doğrularken, hasarın boyutunun araştırıldığını yazdı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZLERİ DE HEDEFTE

Saldırı dalgası sadece enerji hatlarıyla sınırlı kalmadı. "İran’ın MIT’si" olarak bilinen Şerif Teknoloji Üniversitesi, ABD-İsrail hava saldırılarının hedefi oldu. Laboratuvarlar, veri merkezleri ve kampüs binalarının ağır hasar aldığı saldırıda, İran makamları "sığınak delici" bombaların kullanıldığını açıkladı.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarına düşen mühimmatlar, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından "santralin 75 metre yakınına isabet" şeklinde teyit edildi.

Uuslararası Atom Enerjisi Kurumu da (UAEK), bugün yaptığı resmi açıklamada Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarına düşen mühimmatların, tesisin çevre sınırına sadece 75 metre mesafeye isabet ettiğini uydu görüntüleriyle servis etti.

ARAKÇİ İSYAN ETTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail-Amerikan işgalcileri, İran'ın entelektüel sermayesini hedef alıyor. İşgalciler yakında gücümüzü görecekler." dedi.

PETROKİMYA ÜRETİM TESİSLERİ HASAR GÖRDÜ

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Buşehr Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Aseluye kentindeki petrol tesislerine saldırdı.

A‌seluye'deki Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi'nin hedef alındığı saldırılarda can kaybı bildirilmedi.

Saldırılarda bir dizi petrokimya tesisinin zarar gördüğü ve hasarın boyutunun incelendiği aktarıldı.

ABD-İsrail daha önce de Aseluye'deki petrol tesislerini hedef almış, İran ise Hayfa rafinerisi ile bölgedeki ABD ile ortak petrol tesislerini vurarak saldırıya karşılık vermişti.

