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    • Haberler > Dünya > ABD yeniden alarmda! 'Balon' 12 bin metrede tespit edildi, yetkililer takibe aldı

    ABD yeniden alarmda! 'Balon' 12 bin metrede tespit edildi, yetkililer takibe aldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Casus Balon, ABD, Çin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'nin batı bölgesinde yüksek irtifada uçan bir balon tespit edildi. Yetkililer, balonu takibe aldıklarını açıkladı.

    ABD'nin batı bölgesinde bir askeri uçak tarafından yüksek irtifada uçan bir balon keşfedildi. Aidiyeti ve amacı bilinmeyen balonun takibe alındığı kaydedildi.

    CBS'in haberine göre, balonun ilk incelemeler sonucu bir tehdit oluşturmadığı kaydedilirken, Colorado eyaletinin üzerinde yaklaşık 12 bin metre irtifada uçan balonun kime ait olduğu ve hangi amaçla bırakıldı henüz tespit edilemedi.

    Balonun hava akımıyla doğuya, Georgia eyaletine doğru sürüklendiği belirtildi.

    2023'TE ÇİN İLE KRİZ YAŞANMIŞTI

    ABD semalarında geçen yıl 3 Şubat 2023'te tespit edilen ve Çin'e ait olduğu ortaya çıkan yüksek irtifa balonu, ülkede uzun süre gündem olmuştu.

    Çin'e ait yüksek irtifa istihbarat balonunun Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği tespit edilmişti.

    Çin ise balonun meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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