ABD’nin Louisiana eyaletinde üç eve düzenlenen silahlı saldırıda yaşları 1 ila 14 arasında değişen 10 çocuk vuruldu, 8’i hayatını kaybetti.

ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı Shreveport kentinde meydana gelen silahlı saldırı, ülkeyi hüzne boğdu. Üç farklı eve düzenlenen saldırıda 8 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Shreveport Polis Departmanı Sözcüsü Christopher Bordelon, olayın sabah saat 06.00 sularında “aile içi şiddet” ihbarı üzerine ortaya çıktığını belirtti. Olay yerine giden ekiplerin, üç evi kapsayan geniş çaplı bir suç mahalliyle karşılaştığı ifade edildi.

YAŞLARI 1-14 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Bordelon, saldırıda yaşları 1 ile 14 arasında değişen toplam 10 çocuğun vurulduğunu, bunlardan 8’inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırganın olay yerinden kaçtıktan sonra bir aracı gasp ettiği ve polisle kovalamacaya girdiği aktarıldı.

Kovalamaca sırasında polisle çatışmaya giren saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yetkililer, üç eve de ateş açan kişinin aynı kişi olduğunu değerlendirdiklerini ve saldırıda hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının saldırganın torunları olduğunu belirtti.

Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası