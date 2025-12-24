ABD Savunma Bakanlığı’ndan F-35 savaş uçaklarına ilişkin çarpıcı bir itiraf geldi. Pentagon, bakım ve sürdürülebilirlik sorunları nedeniyle F-35’lerin 2024 yılı boyunca görev sürelerinin yarısından fazlasında uçamaz durumda kaldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, F-35 savaş uçaklarının bakım sorunları nedeniyle 2024 yılı boyunca görev sürelerinin yarısından fazlasında uçamaz durumda kaldığını açıkladı.

PENTAGON’DAN ACI TABLO!

Pentagon Başmüfettişliği tarafından hazırlanan raporda, F-35 programı kapsamında yüklenici firmanın yeterince denetlenmediği bilgisi yer aldı. Rapora göre bazı uçaklar, asgari askeri standartları karşılamamasına rağmen hizmette tutuldu.

1,7 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ, PERFORMANS YOK

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bakım ve sürdürülebilirlik sorunlarına rağmen Lockheed Martin’e 1,7 milyar dolarlık ödeme yapılması oldu. Performans kriterlerinin sözleşmelere yeterince yansıtılmadığı ve yaptırım uygulanmadığı belirtildi.

ABDde F-35 skandalı patladı! 1,7 milyar ödendi: Uçakların yarısı yerde kaldı

TÜRKİYE’YE VERİLMEYEN UÇAKLAR TARTIŞMA KONUSU

F-35 programı, daha önce Türkiye’ye teslim edilmeyen uçaklar nedeniyle de uzun süre gündemde kalmıştı. Yaşanan son kriz, programın güvenilirliği ve maliyetiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

MALİYET DUDAK UÇUKLATIYOR

Pentagon’un en büyük savunma projelerinden biri olan F-35 programının, uçakların tüm kullanım ömrü boyunca ABD’ye maliyetinin 2 trilyon doları aşması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası