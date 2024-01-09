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    ABD'de hakime saldıran sanık duruşmaya ağızlık ve zincirle getirildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    ABD'de Las Vegas kentinde şartlı tahliye talebi reddedilen sanık Deobra Redden önceki duruşmada hakime saldırmıştı. İkinci duruşmada hakkında güvenlik önlemleri alınan sanığa vahşi köpeklere takılan ağızlıklardan takıldığı ve belinden zincirlendiği görüldü.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Clark County Bölge Mahkemesi'nde, sıra dışı bir olay yaşanmıştı.

    Ağır darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 30 yaşındaki sanık Deobra Delone Redden, denetimli serbestlik talebinde bulundu.

    Yargıçtan hoşgörü isteyen ve kendisini "ne kadar zor olursa olsun doğru olanı yapmaktan asla vazgeçmeyen bir kişi" olarak tanımlayan Redden, cezaevine gönderilmesi gerektiğini düşünmediğini ifade etti.

    Redden, "Ama eğer bu sizin için uygunsa, o zaman yapmanız gerekeni yapmalısınız." ifadelerini kullandı.

    ABD'de hakime saldıran sanık duruşmaya ağızlık ve zincirle getirildi

    HAKİMİN ÜZERİNE ZIPLADI

    Yargıç Mary Kay Holthus ise sabıka geçmişi nedeniyle Redden’in denetimli serbestlik talebini reddetti. Hapis cezasına çarptırılacağını anlayan Redden, küfretmeye başladı ve mahkeme kürsüsünden yargıç Holthus’ın üzerine atladı. Holthus yere düşerken, görevliler Redden’e müdahale etti.

    Yargıca saldırı anları ise mahkemenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    ABD'de hakime saldıran sanık duruşmaya ağızlık ve zincirle getirildi

    Yargıç Holthus hafif yara alırken, hastaneye kaldırılmadı.

    Saldırgan sanığa müdahale eden ve omzu çıktığı belirtilen bir mahkeme görevlisinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    KÖPEK MUAMELESİ GÖRDÜ

    Yaşananların ardından tutuklanan suçluyla ilgili tedbirler artırıldı. Yargıca saldıran Deobra Redden, bu sefer mahkeme salonuna özel tedbirlerle getirildi.

    Redden'in maske ve eldiven taktığı, kollarının zincirle bağlandığı görüldü.

    30 yaşındaki Redden'in, beyzbol sopasıyla bir kişiye saldırdığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası aldığı öğrenildi.

    ABD'de hakime saldıran sanık duruşmaya ağızlık ve zincirle getirildi

    AbdMahkeme
    Haberler > Dünya > ABD'de hakime saldıran sanık duruşmaya ağızlık ve zincirle getirildi
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