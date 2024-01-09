ABD'de hakime saldıran sanık duruşmaya ağızlık ve zincirle getirildi

9 Ocak 2024 12:02 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 12:24

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Clark County Bölge Mahkemesi'nde, sıra dışı bir olay yaşanmıştı.

Ağır darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 30 yaşındaki sanık Deobra Delone Redden, denetimli serbestlik talebinde bulundu.

Yargıçtan hoşgörü isteyen ve kendisini "ne kadar zor olursa olsun doğru olanı yapmaktan asla vazgeçmeyen bir kişi" olarak tanımlayan Redden, cezaevine gönderilmesi gerektiğini düşünmediğini ifade etti.

Redden, "Ama eğer bu sizin için uygunsa, o zaman yapmanız gerekeni yapmalısınız." ifadelerini kullandı.

HAKİMİN ÜZERİNE ZIPLADI

Yargıç Mary Kay Holthus ise sabıka geçmişi nedeniyle Redden’in denetimli serbestlik talebini reddetti. Hapis cezasına çarptırılacağını anlayan Redden, küfretmeye başladı ve mahkeme kürsüsünden yargıç Holthus’ın üzerine atladı. Holthus yere düşerken, görevliler Redden’e müdahale etti.

Yargıca saldırı anları ise mahkemenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yargıç Holthus hafif yara alırken, hastaneye kaldırılmadı.

Saldırgan sanığa müdahale eden ve omzu çıktığı belirtilen bir mahkeme görevlisinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

KÖPEK MUAMELESİ GÖRDÜ

Yaşananların ardından tutuklanan suçluyla ilgili tedbirler artırıldı. Yargıca saldıran Deobra Redden, bu sefer mahkeme salonuna özel tedbirlerle getirildi.

Redden'in maske ve eldiven taktığı, kollarının zincirle bağlandığı görüldü.

30 yaşındaki Redden'in, beyzbol sopasıyla bir kişiye saldırdığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası aldığı öğrenildi.