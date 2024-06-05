ABD'de ilginç cenaze! Ölüm saati verilen kadın cana geldi

ABD'nin Nebraska eyaletindeki huzurevinde kalan yaşlı bir kadın bir süre hareketsiz kalmasıyla öldü sanılarak cenaze evine götürüldü. Yaşlı kadının ölüm saati verilirken bir anda nefes aldığı fark edildi.

ABD'de filmlere konu olacak kadar ilginç bir cenaze gerçekleşti. Huzurevinde kalan 74 yaşında olan Constanze Glantz'ın kalbi durduğu gerekçesiyle öldüğü ilan edildi. Cenaze evine götürülen yaşlı kadının mezara konmadan ölmediği anlaşıldı. Cenaze levazımatçısındaki personel, kadının hala nefes aldığını fark edip, kalp masajı yapmalarından sonra acil durum hattından yetkililere ihbarda bulundu.

ÖLDÜĞÜ İLAN EDİLMİŞTİ

Constanze Glantz adlı kadın, iki saat önce yakındaki bir huzurevinde çalışanlar tarafından ölü ilan edilmişti. Glantz daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olayı soruşturan polis, huzurevi personelindeki personelin suç işleme niyeti olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını belirtti. Polis yetkilisi Ben Houchin "Bu çok sıra dışı bir vakaydı. 31 yıldır görev yapıyorum ve hiç böyle bir durum görmedim" dedi.

Houchin, Glantz'ın tedavi edilemeyecek hastaların yattığı bölümde bulunması ve vefatının beklenir bir durum olması nedeniyle adli tıp yetkilisi gönderilmediğini belirtti.

CONSTANZE GLANTZ'IN ÖLÜM SERTİFİKASI HAZIRLANIYORDU

Ben Houchin, buna ek olarak "hastayı son yedi gün içinde bir doktorun gördüğünü ve doktorun ölüm sertifikasını imzalamaya hazır olduğunu" vurgularken, "Ölüm sırasında herhangi bir kuşkulu durum yoktu" dedi. Glantz'ın şu anki sağlık durumu bilinmezken, ailesine haber verildiği kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Geçen yıl Haziran ayında da Ekvador'da Bella Montoya adlı 76 yaşındaki bir kadın, felç geçirdikten sonra ölü ilan edilmiş ve tabuta konulmuştu.

Ancak kıyafetlerini değiştirmek için tabut beş saat sonra tekrar açıldığında hala canlı olduğu anlaşılmıştı.

Ancak Montoya, birkaç gün sonra hayatını kaybetti.