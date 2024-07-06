ABD'de korkutan silahlı saldırıda 4 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD'nin Kentucky eyaletinde bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı belirtildi.
ABD'nin Kentucky eyaletinde bir evde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Polis yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
3 YARALININ DURUMU AĞIR
Evdeki saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirten polis, durumu ağır 3 yaralının da hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Polis, kaçmaya çalışırken arabasıyla kaza yapan saldırganın kendisini vurmuş halde bulunduğunu ve kaldırıldığı hastanede öldüğünü bildirdi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı