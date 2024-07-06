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ABD'de korkutan silahlı saldırıda 4 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de korkutan silahlı saldırıda 4 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Abd, Silahlı Saldırı, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir evde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Evdeki saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirten polis, durumu ağır 3 yaralının da hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Polis, kaçmaya çalışırken arabasıyla kaza yapan saldırganın kendisini vurmuş halde bulunduğunu ve kaldırıldığı hastanede öldüğünü bildirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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