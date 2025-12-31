İhlas Haber Ajansı
ABD'de kükürt taşıyan tren raydan çıktı! Zehirli gaz yayıldı, 'Evden çıkmayın' çağrısı geldi
ABD'nin Kentucky eyaletinde kükürt taşıyan tren raydan çıktı, 31 vagon devrildi. Kaza nedeniyle çevreye zehirli kükürtdioksit gazı salınırken yetkililer bölgedeki vatandaşlara 'Evden çıkmayın' uyarısında bulundu.
ABD'nin Kentucky eyaletindeki Trenton yakınlarında kükürt taşıyan bir tren raydan çıktı.
'EVLERİ BOŞALTIN' ÇAĞRISI
Trenin 31 vagonu devrildi, çevreye zehirli kükürtdioksit gazı salındı. Trenton İtfaiyesi, yakınlardaki evlerinin boşaltılması uyarısında bulundu.
Sızıntı bir süre sonra kontrol altına alınırken, trenin raydan çıkma nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.
