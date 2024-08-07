ABD'de kuyruksuz balina uzmanları şaşkına çevirdi

ABD’de drone ile çekim yapan, denizlerdeki yaban hayatın araştırmacıları Washington eyaleti açıklarında kuyruksuz bir kambur balina görüntüledi.

MEHMET EMİN ARVAS - Yüzerken her şey normal görünürken, balinanın kuyruğunun olmadığı suya daldığı sırada fark edildi. Araştırma biyoloğu John Calambokidis, kuyruksuz bir balinanın uzun süre hayatta kalmasının pek mümkün olmadığını vurguladı.

‘Bu bizim bacaklarımızı kaybetmemiz gibi bir şey’ diyen uzmanlar, balinanın kuyruğunu muhtemelen gemi halatlarına dolanma veya ağlara takılma sebebiyle kaybettiği görüşünde.