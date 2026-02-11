ABD’de 11 Eylül saldırılarından bu yana benzeri görülmeyen bir karar alındı. Federal Havacılık Dairesi (FAA), Meksika sınırındaki El Paso Uluslararası Havalimanı’nın hava sahasını 10 günlüğüne tamamen kapattı. Yayımlanan NOTAM’da “ulusal savunma hava sahası” tanımı yapılırken, kurallara uyulmaması halinde “ölümcül güç” kullanılabileceği uyarısı yer aldı

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), Meksika sınırındaki El Paso Uluslararası Havalimanı için 10 günlük uçuş yasağını NOTAM yayımlayarak devreye aldı.

NOTAM'ın kapsamı ve kullanılan güvenlik dili, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ABD’de bir sivil havalimanının hava sahasının bu düzeyde ve bu süreyle tamamen kapatıldığı ilk uygulama olarak kayda geçti.

Meksika sınırında yer alan ve milyonlarca yolcuya hizmet veren havalimanındaki kısıtlama 11 Şubat itibarıyla başladı ve 21 Şubat’ta sona erecek. Yasak, El Paso ile komşu Santa Teresa, New Mexico üzerindeki hava sahasını kapsıyor.

10 Şubat saat 23.30’dan 20 Şubat saat 23.30’a kadar geçerli olacak NOTAM ile ticari, kargo ve genel havacılık dahil tüm uçuş operasyonları durduruldu. Hava sahası "ulusal savunma hava sahası" olarak tanımlandı.

Kısıtlama kapsamında ambulans helikopterleri ve polis helikopterleri dahil tüm hava araçlarının uçuşlarına izin verilmiyor.

Juárez ve Meksika hava sahası ise yasak kapsamında değil.

"ÖLÜMCÜL GÜÇ" UYARISI

Yayımlanan NOTAM’da, kısıtlamalara uyulmaması halinde gözaltı dahil yaptırımlar uygulanacağı aktarıldı. "Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, hava sahasında bulunan uçakların acil bir güvenlik tehdidi oluşturduğu tespit edilirse, bu uçaklara karşı ölümcül güç kullanabilir" ifadesi yer aldı.

Havalimanı yönetimi, kararın "özel güvenlik gerekçesiyle" alındığını duyurdu ve yolcuların havayolu şirketleriyle iletişime geçmesini istedi.

ABD’de 11 Eylül’den beri ilk! Hava sahası kapatıldı, “ölümcül güç” uyarısı yapıldı

KONGRE ÜYESİNDEN "EMSALSİZ" ÇIKIŞI

El Paso’yu temsil eden ABD Kongre Üyesi Veronica Escobar, FAA’nın havalimanını 10 günlüğüne kapatma kararını "emsalsiz" olarak nitelendirdi.

YEREL YÖNETİM ŞOKE OLDU

2025’in ilk 11 ayında 3,49 milyon yolcuya hizmet veren El Paso Havalimanı, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda tüm uçuşların durdurulduğunu doğruladı ve yolculara havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

Belediye Meclisi Üyesi Chris Canales, karar hakkında federal makamlardan ayrıntılı bilgi alamadıklarını belirtti. Yerel yönetimlere, havalimanı yönetimine ve askeri yetkililere önceden bildirim yapılmadığını söyledi.

Canales, 10 günlük kapanmanın şehir ekonomisine 40 ila 50 milyon dolar arasında kayıp yaşatabileceğini aktardı.

"BİR SAAT ÖNCE HABERİMİZ OLDU"

LiveATC kayıtlarına yansıyan hava trafik konuşmalarında, havalimanı personelinin de karardan kısa süre önce haberdar edildiği ortaya çıktı. Bir hava trafik kontrolörü, yasağın yürürlüğe girmesinden yaklaşık 30 ila 60 dakika önce bilgilendirildiklerini söyledi.

Chicago’dan gelen bir American Airlines uçağı, hava sahası kapanmadan önce inen son ticari uçuş oldu. Sonraki özel bir uçak ise New Mexico’daki Las Cruces’e yönlendirildi.

FAA, kararın gerekçesine ilişkin NOTAM’daki ifadeler dışında ayrıntı paylaşmadı.

