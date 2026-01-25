ABD'nin güney doğu eyaletlerini etkisi altına alan ülkedeki 160 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı ve on binden fazla uçuşun iptaline neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 eyalet için acil durum ilan ettiği fırtınanın gelecek hafta daha zorlayıcı uyarısı yapıldı.

ABD, doğu ve güney eyaletlerini etkisi altına alan ve "tarihi" olarak adlandırılan dev bir kış fırtınasıyla mücadele ediyor. Fırtına şimdiden Teksas'ın batısı dahil olmak üzere 160 binden fazla haneyi elektriksiz bırakırken, doğu eyaletlerini yoğun kar yağışıyla felç etme tehdidi oluşturuyor.

Meteoroloji uzmanları, ülkenin doğusunu gelecek hafta sonuna kadar sulu kar ve dondurucu yağmurun yanı sıra tehlikeli derecede soğuk sıcaklıkların etkisi altına alacağnı açıkladı.

TRUMP'TAN 12 EYALET İÇİN ACİL DURUM İLANI

Fırtınaları "tarihi" olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, Güney Carolina, Virginia, Tennessee, Georgia, Kuzey Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana ve Batı Virginia olmak üzere 12 eyalette federal acil durum felaket ilanlarını onayladı.

Trump, Truth Social'daki bir paylaşımında, "İzlemeye ve bu fırtınanın yolundaki tüm eyaletlerle iletişimde kalmaya devam edeceğiz. Güvende ve sıcak kalın" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARTIYOR

PowerOutage.com'a göre, bugün itibarıyla ABD genelinde 160 binden fazla hane elektriksiz kaldı ve kesintilerin büyük bir kısmı Louisiana ve Teksas'ta yoğunlaştı. ABD Enerji Bakanlığı, eyaletteki elektrik kesintilerini sınırlamak amacıyla, Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi'ne (ERCOT) veri merkezleri ve diğer büyük tesislerde yedek enerji üretim kaynaklarını devreye sokma yetkisi veren acil durum emri yayımladı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, güneydoğu ABD'de "felç edici etkilerin" beklendiği yaygın ve ağır buz birikintilerine neden olacak alışılmadık derecede geniş ve uzun süreli bir kış fırtınası konusunda uyardı.

10 BİNDEN FAZLA UÇUŞA İPTAL

Uçuş takip web sitesi FlightAware'e göre, dün için planlanan 4 binden fazla ABD uçuşu iptal edildi. Bugün için planlanan 9 bin 400'den fazla uçuş da iptal listesine eklendi.

Büyük ABD havayolları, yolcuları ani uçuş değişikliklerine ve iptallerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

