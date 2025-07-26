ABD'de yolcu uçağında korku dolu anlar! Savaş uçağıyla çarpışmaktan son anda kurtuldular

Southwest 1496 sefer sayılı uçak, Burbank yakınlarında İngiliz savaş uçağıyla çarpışma uyarısı alarak ani bir manevra yapıp hızla irtifa kaybetti. Bu sırada iki kabin görevlisi yaralandı. FAA olayla ilgili soruşturma başlatırken, havalimanı yetkilileri ani iniş kaydının bulunmadığını belirtti.

ABD'ye ait Southwest Havayolları'nın Southwest 1496 sefer sayılı uçuşu, Güney Kaliforniya'dan Las Vegas'a giderken, Burbank yakınlarında başka bir uçakla yakın mesafede olunduğu ihbarı üzerine ani bir manevra yaptı.

Uçak, 36 saniyede yaklaşık 300 feet (91,44 metre) alçalarak hızla irtifa kaybetti.

İngiltere merkezli LBC haber sitesinden edinilen bilgilere göre, kalkışın hemen ardından gerçekleşen sert iniş sırasında yolcular koltuklarından fırlarken, iki kabin görevlisi yaralandı. Yolculardan Stef Zamorano, yaşadıklarını “Uçak aniden sarsıldı ve düşüyormuş gibi hissettik. Yanımdaki kadın kemer takmıyordu ve koltuğundan fırladı” sözleriyle anlattı.

UÇAK SORUNSUZ ŞEKİLDE İNDİ

Federal Havacılık İdaresi (FAA), söz konusu uçağın, yakındaki bir Hawker Hunter Mk. 58 model İngiliz savaş uçağına yönelik çarpışma uyarısı alması üzerine böyle bir manevra gerçekleştirdiğini açıkladı. Uçuş, Hollywood Burbank Havalimanı'ndan öğle saatlerinde kalktı ve Las Vegas'a sorunsuz bir şekilde indi.

Hollywood Burbank Havalimanı yetkilileri ise uçuşun iniş-kalkış kontrol kayıtlarında böyle bir ani iniş kaydının bulunmadığını bildirdi. Southwest Havayolları ise FAA ile iş birliği içinde olayın nedenlerini araştırdıklarını belirtti.

Amerikan komedyen Jimmy Dore, pilotun X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, çarpışma uyarısının devreye girdiğini ve pilotun tehlikeden kaçınmak için manevra yaptığını aktardı.

Yaşanan bu olay, ocak ayında Washington DC semalarında gerçekleşen ve 67 kişinin hayatını kaybettiği mid-air çarpışmanın ardından havacılık güvenliği konusundaki kaygıları artırdı. FAA, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.