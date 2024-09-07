ABD'deki okul saldırısında yeni gelişme! 14 yaşındaki zanlının babası tutuklandı

ABD'de bir liseye silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki Colt Gray, 4 kişiyi öldürmüş 9 kişiyi ise yaralamıştı. Gray'in babası oğlunun silah bulundurmasına izin verme suçlamasıyla tutuklandı.

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir okula 4 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırının yankıları sürerken, merakla takip edilen soruşturma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Atlanta yakınlarındaki Winder kentinde bulunan Apalachee Lisesi’nde 4 kişiyi öldürmek ve 9 kişiyi yaralamakla suçlanan 14 yaşındaki Colt Gray'in babası 54 yaşındaki Colin Gray, oğlunun silah bulundurmasına izin verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

'SİLAH DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ' İDDİASI

Georgia Soruşturma Bürosu Direktörü Chris Hosey, baba Colin Gray'in 'ölüme sebebiyet verme' ve 'kasıtsız adam öldürme' suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Suçlamalar doğrudan oğlunun eylemleri ve silah bulundurmasına izin vermesiyle bağlantılı" ifadelerini kullandı.

Hosey, yetkililerin Colin Gray'in saldırıda kullanılan silahı Aralık 2023'te oğluna hediye olarak alıp almadığının araştırıldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Georgia eyaletinin Winder kentindeki Apalachee Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci ve 2 öğretmen olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 öğrenci ise yaralanmıştı.

14 yaşındaki Colt Gray, olay yerinde şüpheli olarak gözaltına alınmış, olayda kullanılan silahın baba Colin Gray tarafından Aralık 2023'te oğluna "tatil hediyesi" olarak satın alındığı iddia edilmişti.

Öte yandan, yetkililerin Gray ve ailesiyle internet üzerinden yapılan okul saldırısı tehditlerini araştırmak üzere daha önce temasa geçtiği kamuoyuna yansımıştı.





"ÖMÜR BOYU HAPİS" İHTİMALİ

Son olarak hakim karşısına çıkan 14 yaşındaki Gray, mahkemedeki ilk duruşmasında suçlu ya da suçsuz olduğu yönünde beyanatta bulunmamıştı.

Barrow İlçesi Yüksek Mahkemesi Yargıcı Currie Mingledorff Gray'e 4 cinayetle suçlandığını ve jüri tarafından suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini söylemişti.