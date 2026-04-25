ABD, İran’a yönelik yaptırımları genişletti. Washington yönetimi, yüz milyonlarca dolarlık kripto varlığı dondururken onlarca şirket ve gemiyi de kara listeye aldı.

ABD, İran’a yönelik ekonomik baskıyı artıran yeni yaptırımlarını devreye soktu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’la bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 344 milyon dolar değerindeki kripto varlığın dondurulduğunu açıkladı.

Bessent, yaptığı açıklamada “Economic Fury” (Ekonomik Öfke) adı verilen yaptırım süreci kapsamında İran’ın finansal kaynaklarını sınırlamayı hedeflediklerini belirtti. Washington yönetiminin, Tahran’ın yurt dışındaki gelir akışını kesmek ve bu fonların ülkeye dönüşünü engellemek için çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

FARKLI UNSURLAR DA HEDEF ALINDI

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yürütülen yaptırımlar çerçevesinde, yalnızca kripto varlıklar değil, enerji ve taşımacılık alanındaki unsurlar da hedef alındı.

Bu kapsamda Çin merkezli Hengli Petrochemical adlı rafineri şirketi yaptırım listesine eklendi. ABD yetkilileri, söz konusu şirketin İran petrolünün önemli alıcılarından biri olduğunu ve Tahran’ın petrol gelirlerinde kritik rol oynadığını belirtti.

Ayrıca İran’ın “gölge filosu” olarak tanımlanan petrol taşımacılığı ağında yer aldığı öne sürülen yaklaşık 40 gemi ve nakliye şirketi de yaptırımlara dahil edildi.

ABD yönetimi, İran’ın uluslararası finans ve enerji piyasalarındaki hareket alanını daraltmayı hedeflerken, söz konusu adımların önümüzdeki dönemde daha da genişletilebileceği sinyali verildi.

