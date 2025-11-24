Somali’nin Puntland bölgesinde ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından düzenlenen hava saldırılarında en az beş DEAŞ militanı öldürüldü. Bosaso’dan yapılan açıklamada, Cal-Miskaad dağlarındaki terörle mücadele operasyonlarına destek veren yerel birliklerle koordineli çalışıldığı duyuruldu.

ABD Afrika Komutanlığı Somali’de nokta atışı bir hava operasyonu düzenleyerek DEAŞ hedeflerini doğrudan vurdu.

Puntland’ın Cal-Miskaad dağlarında gerçekleştirilen saldırıda en az beş militan etkisiz hale getirildi.

MİLİTANLAR KÖŞEYE SIKIŞTI

Bölgede faaliyet gösteren birlikler, aynı bölgede saklanan küçük DEAŞ gruplarını bulmakta zorlandıklarını aktardı.

Sahadaki bilgilere göre militanlar dar bir alanda köşeye sıkıştı ve kuşatma altında.

Trump yönetimi, 2025’e girilirken Somali’de hava saldırısı sayısını hızla yükseltti ve 2019’da kırılan rekoru geride bıraktı.

OPERASYON SON AŞAMADA

Yerel kaynaklara göre, hava saldırıları, Barakalah bölgesinde bulunan Baallade vadisinde başlatıldı.

ABD Afrika Komutanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri güçleri, Puntland güvenlik birimleriyle yakın işbirliği içindeydi.

Son aylarda çok sayıda DEAŞ savaşçısının öldürüldüğü, onlarcasının ise güvenlik güçlerine teslim olduğu öne sürüldü.

Bölgedeki birlikler, sürecin nihai aşamaya geldiğini ifade ediyor.

ABD BU YIL SOMALİ’DE REKOR SAYIDA HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

19 Kasım'da ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin Puntland bölgesinde DEAŞ hedeflerine yönelik bir dizi hava saldırısı başlattığını duyurmuştu.

AFRICOM, başlatılan operasyonların bölgedeki DEAŞ bağlantılı grupları hedef aldığını açıklarken, detayların “operasyon güvenliği” nedeniyle paylaşılmadığını açıkladı.

Son aldırılarla birlikte ABD’nin Somali’de bu yıl gerçekleştirdiği hava operasyonu sayısı 98’e yükseldi. Önceki yılların çok üzerine çıkarak tarihi bir rekor oluşturdu.

ABD VE BAE GÜÇLERİ SAHADA, SOMALİ ORDUSU SINIRLI HAREKET EDİYOR

AFRICOM ve Birleşik Arap Emirlikleri güçleri operasyonlarda aktif rol aldı. Mogadişu merkezli federal hükümetin bölgede kontrol sağlayamaması nedeniyle ABD, uzun zamandır Puntland güvenlik birimleriyle çalışıyor.

Yerel kaynaklar, Cal-Miskaad dağlarında bulunan doğal mağara sistemlerinin çok derin olduğunu, bu nedenle kara operasyonlarının ciddi risk taşıdığını aktardı.

DEAŞ’IN VARLIĞI ZAYIFLIYOR AMA TEHDİT BİTMİŞ DEĞİL

Puntland güçleri, DEAŞ’ın bölgede tam anlamıyla çöküşe geçtiğini bildiriyor. Aylar içinde çok sayıda militan öldürüldü, onlarcası teslim oldu.

Buna rağmen saha kaynakları, “DEAŞ’ın son kalesi düşse bile ara sıra gerilla saldırılarının devam edebileceği” konusunda uyarıyor.

TRUMP YÖNETİMİNDE SALDIRILAR REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

ABD, bu yıl Somali’de yaklaşık 100 hava saldırısı düzenleyerek önceki yılların çok üzerine çıktı.

Trump yönetimi, 2025’e girilirken Somali’de hava saldırısı sayısını hızla yükseltti ve 2019’da kırılan rekoru geride bıraktı.

Jubaland’da 13–15 Kasım tarihlerinde yapılan operasyonlarda ABD’nin hava desteği sağladığı çatışmalarda sivillerin öldüğüne dair yerel raporlar ise soru işaretlerine neden oluyor.

SOMALİ’DE İKİ CEPHELİ MÜCADELE: EL ŞEBAB VE DEAŞ

DEAŞ’ın Puntland’daki varlığı 2015’te El Şebab’tan ayrılan bir grup tarafından kuruldu. Ülke uzun süredir hem El Şebab hem DEAŞ ile mücadele ediyor.

