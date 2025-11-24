ABD’de yaşayan 63 yaşındaki Melinda Howard, karton kutuları geri dönüşüme hazırlarken bir kutu elini kesti. Küçük olduğu için kesiği önemsemeyen kadın bir hafta sonra kabusu yaşadı. Kadının eli birden şişip morarırken Howard, yaşadığı zorlu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD’de yaşanan olayda, 63 yaşındaki Melinda Howard evindeki karton kutuları geri dönüşüme hazırlarken elini kesti. Başlangıçta küçük bir kesik olduğu için durumu önemsemeyen kadın, yarayı antiseptik bir merhemle kapatıp bandajla sardı.

People Dergisi'nin haberine göre kesikten yaklaşık bir hafta sonra, Howard’ın eli ağrımaya ve şişmeye başladı. Koşucu olduğu için ağrılara alışık olduğunu belirten kadın, şişliği fark edince bandajı çıkardı ve gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Elinin şişip morarması üzerine hastaneye başvuran 63 yaşındaki kadının enfeksiyon kaptığı belirtilerek krem ve antibiyotik tedavisi uygulandı. Yaşadığı zorlu süreci sosyal medya hesabından paylaşan kadına kullanıcılardan adeta yorum yağdı.



Takipçilerine elinin durumunu gösteren Howard, küçük bir kesiğin bile cilt hassasiyeti olan kişilerde ciddi bir sorun oluşturabileceğini anlattı.

Kadının tam iyileşme süresi kesinleşmese de tedavisi sürüyor. Şişliğin büyük ölçüde indiği ve kızarıklığın azaldığı kaydedildi.

