UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, grubun beşinci haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, Union SG maçı hangi kanalda merak ediliyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, Union SG maçı hangi kanalda belli oldu! Grupta topladığı 9 puanla avantajlı bir konuma yükselen Sarı-Kırmızılı ekibimiz taraftarı önünde oynayacağı kritik mücadelede galibiyet hedefliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Union Saint-Gilloise’yi ağırlayacak. 25 Kasım Salı akşamı RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak açıklandı.

GALATASARAY - UNION SG MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın sahasında oynayacağı Union SG karşılaşması TRT1 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek. Canlı yayınlanacak maç ücretsiz takip edilebilecek.

GALATASARAY - UNION SG MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre maçta İspanyol hakem Sanchez düdük çalacak. Yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Alejandro Muniz Ruiz sahada olacak.

VAR merkezinde Carlos del Cerro Grande görev yaparken ona Javier Iglesias Villanueva eşlik edecek.

GALATASARAY - UNION SG MUHTEMEL 11

Galatasaray: U. Çakır, W. Singo, D. Sánchez, A. Bardakcı, I. Jakobs, M. Lemina, L. Torreira, L. Sané, G. Sara, R. Sallai, M. Icardi

Union SG: K. Scherpen, K. Mac Allister, C. Burgess, R. Sykes, A. Khalaili, A. Zorgane, K. V. D. Perre, R. Schoofs, O. Niang, P. David, A. A. E. Hadj

BETÜL TOKKAN

