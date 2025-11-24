ABD’nin Long Island bölgesinde ‘evde bakım hemşiresi’ olarak çalışan Amanda Fraser, 84 yaşındaki bir hastayı uykusundayken bıçakladı. Mutfak bıçağını saplayarak tam 16 dakika boyunca kadının ölmesini bekleyen Fraser, yaşlı kadın ölmeyince evden koşarak uzaklaştı. 29 Ekim'de tutuklanan saldırgan cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor.

Dehşete düşüren olay, ABD’nin Long Island bölgesindeki bir evde yaşandı. ‘Evde bakım hemşiresi’ olarak çalışan Amanda Fraser, baktığı 84 yaşındaki hastayı uykusundayken bıçakladı.

Qeensli hemşirenin gece yarısı eve girerek yaşlı kadına 20 santimetrelik bir mutfak bıçağıyla saldırdığı iddia edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yaşlı hastanın inleyerek uyandığı ve bıçağı çıkarmaya çalıştığı tespit edildi.

Amanda Fraser

DAKİKALARCA ÖLMESİNİ BEKLEDİ

Öte yandan Fraser’ın 16 dakika boyunca kadının başında ölmesini beklediği, ölmeyince ise bıçağı çıkarıp evi terk ettiği bildirildi. Yetkililer rutin bir sağlık kontrolü için geldikleri sırada kadını kanlar içinde yarı baygın halde buldu.

Acil bir şekilde hastaneye kaldırılan yaşlı kadının akciğerinin delindiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

29 Ekim’de tutuklanan Fraser, geçtiğimiz hafta çıkarıldığı mahkemede cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılandı.

Savcı Donnely, "Aileler, hasta sevdiklerine bakmak için evde sağlık görevlilerinin beceri ve şefkatine güvenir. Bu sanığın, onların hayatlarına yalnızca acı ve dehşet getirdiği bir gerçek.” ifadelerinde bulundu.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası