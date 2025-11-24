Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, yeni bir finansmanın müjdesini verdi. "Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Sayın Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık." diyen Bakan Bayraktar, finansmanın kullanılacağı alanları da paylaştı.

Bakan Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Sayın Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık.

FİNANSMAN HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

Söz konusu finansman, rüzgâr ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak. Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gaz gibi konularda iş birliği fırsatlarını da değerlendirdik.

