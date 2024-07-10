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ABD'den Ukrayna için tarihi F-16 açıklaması! 2 ülke transfer edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den Ukrayna için tarihi F-16 açıklaması! 2 ülke transfer edecek
Abd, Ukrayna, F-16, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya F-16 savaş jeti verecek olan iki ülkeden haber geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın bu yaz Ukrayna'ya F-16'ları transfer etmiş olacaklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle harekete geçen Rusya ordusu, 2 yıldan uzun süredir Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor. ABD Başka olmak üzere NATO ülkeleri Ukrayna'ya destek veriyor.

NATO ZİRVESİ'NDE F-16 AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini ve uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi.

Blinken, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu" etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına etkili şekilde cevap vermesi için desteğin süreceğini ifade eden Blinken, destek için çok güçlü bir paket üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini ve uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "F-16 savaş uçakları bu yaz aylarında Ukrayna semalarında uçuyor olacak." dedi.

ABD'den Ukrayna için tarihi F-16 açıklaması! 2 ülke transfer edecek - 1. Resim

UKRAYNA ASKERİ VE MADDİ DESTEK

Rusya'nın saldırılarını kınayan ABD önderliğindeki AB ve NATO ülkeleri, Rus iş insanlarına, sporculara ve sanatçılara peş peşe yaptırımlar uyguladı.

Rusya'yı yıldırmak için tüm halka katı tavır sergileyen ABD, Ukrayna'ya tam destek veriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini, uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi.

ABD'den Ukrayna için tarihi F-16 açıklaması! 2 ülke transfer edecek - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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