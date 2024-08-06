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AB'den Orta Doğu için "felaket" açıklaması: Bilinmeyen boyutlarda bir savaş geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
AB&#039;den Orta Doğu için &quot;felaket&quot; açıklaması: Bilinmeyen boyutlarda bir savaş geliyor

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Eski Hamas lideri Heniyye'nin ölümü ve İsrail-Hizbullah gerilimi ile birlikte Orta Doğu'da gerilim son haddine yükseldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederek, bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor" dedi.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldıracağı belirtildi. Dini Lider Hamaney'in saldırı emri verdiği ABD basınına sızdırılmasının ardından bir gelişme daha yaşandı.

KARŞILIKLI SALDIRI HAZIRLIĞI

ABD basını İran'ın bütün riskleri göze alarak İsrail'e saldıracağını belirtirken, İsrail de İran'a saldırı hazırlığını başlattı. Orta Doğu'da yaşanan gerilimin ardından Avrupa Birliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

AB'den Orta Doğu için

"FELAKET" AÇIKLAMASI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu’da devam eden gerilime ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.  Borrell, "Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ederek, bilinmeyen boyutlarda bir savaşın eşiğine geliyor. Hepimiz yeni bir felaketi önlemeliyiz" dedi.

"HERKES YAŞANACAKLARDAN SORUMLU"

Orta Doğu’da gerilimin düşürülmesi için gerekenin uzlaşı olduğunu vurgulayan Borrell, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, gerilimin düşürülmesine engel olan herkesin yaşanacaklardan sorumlu tutulacağını ifade etti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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