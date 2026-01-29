Avrupa Birliği (AB), İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldığını duyurdu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi çöküşüne doğru ilerler” ifadelerini kullandı. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da karara destek vererek, “Şimdi dik durma zamanı” mesajı paylaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından mesaj paylaştı.

Baskının cezasız kalamayacağını belirten Kallas, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirdi.

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu vurgulayarak, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Kallas, İran Devrim Muhafızlarının terör listesine alınmasına ilişkin, "Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz." diye konuşmuştu.

METSOLA’DAN AÇIK DESTEK

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürece destek verdi. Metsola, “İran rejiminin baskıcı Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımak, birkaç hafta önce pek çok kişinin imkansız gördüğü bir adım olmasına rağmen doğru bir karar. Şimdi dik durma zamanı, İran özgür olacak” ifadelerini kullandı.



