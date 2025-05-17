AB'den Türkiye'ye sürpriz mesaj: Yeniden masaya oturmaya hazırız!

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, iki taraf arasındaki ilişkilerde uzun süredir beklenen "olumlu gündemin" yeniden yakalandığını açıkladı.

İstanbul'da düzenlenen "Avrupa Günü" resepsiyonunda Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Türkiye-AB ilişkilerinde yeniden olumlu bir gündemin yakalandığını duyurdu.

Beşiktaş'ta gerçekleşen etkinliğe İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

OSSOWSKİ: GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENİRSE İLİŞKİLER DAHA DA İLERLER

Resepsiyonda konuşan Ossowski, AB'nin Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı ve doğrudan yabancı yatırımcısı olduğunu vurguladı. "Ticaret ilişkilerimiz dengeli ve karşılıklı faydaya dayalı. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi bu ilişkiyi daha da ileriye taşıyacak," ifadelerini kullandı.

Ossowski, Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin yılda yaklaşık 200 milyar avro düzeyinde olduğunu belirterek, temmuz ayında yüksek düzeyli bir ticaret diyaloğunun gerçekleştirileceğini duyurdu.

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"VİZE SERBESTİSİ İÇİN YENİDEN DİYALOG BAŞLIYOR"

Türkiye’nin, AB’ye aday ülkeler arasında vize serbestisi olmayan tek ülke olduğuna dikkat çeken Ossowski, bu konuda sıkça sorularla karşılaştığını ve bu durumun üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Büyükelçi, "72 kriterin 66’sı tamamlandı. Geriye kalan 6 kriterin tamamlanması için AB olarak Türkiye ile yeniden diyalog kurmaya hazırız," dedi. Kısa vadede çok girişli ve uzun süreli vizelerin kolaylaştırılması yönünde çalışmaların başlatıldığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK ROLÜ TAKDİR EDİLİYOR"

Ossowski, Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, savaş bölgelerinde esir takasları ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne olan bağlılığı ile uluslararası diplomaside önemli bir rol üstlendiğini söyledi. "Türkiye’nin bölgesel krizlerdeki diplomatik rolü AB tarafından dikkatle izleniyor," ifadelerini kullandı.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ULUSLARARASI DÜZENİ TEHDİT EDİYOR"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sadece Avrupa’yı değil, tüm uluslararası düzeni tehdit ettiğini vurgulayan Ossowski, Gazze’deki insani krize de değindi. "Sivillerin korunması uluslararası insancıl hukukun temelidir. AB, orantılılık ilkesine ve sivillerin korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini sürekli vurguluyor" dedi.