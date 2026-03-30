Tel Aviv yönetimi, ABD’ye Katar gibi bölge ülkelerindeki askeri üslerini İsrail’e taşıması ve ülkede yeni üsler kurması teklifinde bulundu.

İsrail güvenlik kaynakları, mevcut çatışma süreci sona erdikten sonra Orta Doğu’daki Amerikan askeri varlığının rotasını değiştirmek için harekete geçti.

Kanal 12’nin haberine göre İsrail ordusu, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri üslerini yeniden şekillendirmek için tarihi bir fırsat yakaladı. İsrail basını, "İki müttefik, bu stratejik teklif üzerinde üst düzey görüşmeleri sürdürüyor." dedi.

CENTCOM KATAR’DAN TAMAMEN KOPAR MI?

Ayrıca Netanyahu ekibi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Katar’daki devasa varlığını tamamen sonlandırıp İsrail’e taşınmasını lojistik olarak zor görse de, İsrail topraklarında yeni ve kalıcı bir ABD üssü kurulması için Trump ekibiyle görüşmelere hazırlanıyor.

İsrailli bir kaynak "İsrail'deki Amerikan üsleri her iki taraf için de stratejik bir avantaj getirecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ortadoğudaki tüm üs haritası değişebilir! Trump ve Netanyahu arasında pazarlıklar başladı

ABD'NİN ORTADOĞU'DAKİ ASKERİ ÜSLERİ NEREDE, NE KADAR GÜCÜ VAR?

Katar, Ortadoğu'daki en büyük ABD askeri üssü El Udeyd Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor.

ABD Dış İlişkiler Konseyi'ne göre, 1996 yılında kurulan üs, yaklaşık 10 bin Amerikan personelini barındırıyor.

Burası ABD Merkez Komutanlığı'nın (Centcom) ileri karargahı olarak hizmet veriyor.

Kuveyt'te ABD'nin dört askeri üssü bulunuyor.

Bunlar, ABD Merkez Ordusu'nun ileri karargahı olarak hizmet veren Arifjan Kampı; Irak sınırına yakın Ali El-Salem Hava Üssü, Irak ve Suriye'ye konuşlandırılan ABD ordusu birlikleri için bir hazırlık noktası olarak hizmet veren Buehring Kampı ve Doha Kampı.

Al Arabiya yayınına göre, Bahreyn'deki Amerikan askeri üsleri arasında "İran kıyılarına coğrafi yakınlığı nedeniyle en hassas askeri üs" de yer alıyor.

Buradaki ana üs, eski İngiliz HMS Juffair deniz üssünde bulunan Deniz Destek Faaliyetleri (NSA).

Katar merkezli yayın El Cezire'ye göre, üste yaklaşık 9 bin ABD askeri personeli ve sivil çalışanı bulunuyor.

Bahreyn ayrıca Muharrak Havaalanı ve İsa Hava Üssü'ne de ev sahipliği yapıyor.

Suudi Arabistan, ABD Ordusu hava savunma varlıklarını destekleyen Eskan Köyü Hava Kuvvetleri Üssü ve Prens Sultan Hava Üssü de dahil olmak üzere iki ABD askeri üssüne ev sahipliği yapıyor.

Ülkede yaklaşık 2.300 ABD askeri bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, esas olarak keşif ve istihbarata odaklanan stratejik Ez Zafra Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor.

Diğer kritik tesisler arasında Fujairah Deniz Üssü ve ABD Donanması'nın Ortadoğu'daki en büyük limanı olan ve resmi bir askeri üs olmamasına rağmen düzenli olarak ABD uçak gemilerine ve diğer gemilere ev sahipliği yapan Dubai'nin Cebel Ali Limanı bulunuyor.

Umman'da ise üç ABD askeri üssü var: Masirah Adası Hava Üssü, RAFO Thumrait Hava Üssü ve Duqm Limanı.

Ürdün'de ise ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'nın 332. Hava Seferi Kanadı'na ev sahipliği yapan Azrak'taki Muvaffak Salti Hava Üssü bulunuyor.

Suriye'de, uluslararası koalisyonun DEAŞ'e karşı operasyonlarını destekleyen Tanf askeri üssü de dahil olmak üzere çeşitli ABD askeri üsleri ve lokasyonları bulunuyor.

