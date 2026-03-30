ABD basınına göre, Başkan Trump İran’ın elindeki yaklaşık 1.000 pound zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek yeni bir askeri operasyonu değerlendiriyor.

Wall Street Journal’ın ABD’li üst düzey yetkililere dayandırdığı özel haberine göre, Beyaz Saray’da İran’ın nükleer kalbi olan İsfahan ve Natanz tesislerine yönelik "nokta operasyon" tartışılıyor.

İran’ın ateşkes görüşmelerinde uranyumu teslim etmemesi halinde Özel Kuvvetler ve 82. Hava İndirme Tümeni aracılığıyla operasyon düzenlenecek.

Trump’ın yakın çevresine, "İranlılar bu malzemeyi ellerinde tutamaz, ya güzellikle ya da zorla alacağız" dedi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen hava saldırılarından önce İran’ın elinde %60 oranında zenginleştirilmiş 400 kilogramdan fazla uranyum bulunduğu biliniyordu. Trump, pazar gecesi yaptığı açıklamada uranyuma atıfta bulunarak, "Bize nükleer toz verecekler" ifadesini kullanmıştı.

Washington Post iddialara ilişkin şunları yazdı:Trump’ın tehdidi kökten kazımak için "Project Sapphire" benzeri bir operasyonla malzemeyi ülkeden çıkarmak istiyor. Operasyon tarihi konusunda henüz bir karar vermedi ancak ABD askerleri için tehlikeyi değerlendiriyor."

OPERASYONUN RİSKLERİ: "HIZLI GİR-ÇIK YAPILABİLECEK BİR İŞ DEĞİL"

ABD Merkez Komutanlığı'nın eski(CENTCOM) Komutanı emekli General Joseph Votel, WSJ’ye yaptığı açıklamada, "Bu, hızlıca girip çıkabileceğiniz bir iş değil. Elit özel harekat birliklerinin radyoaktif malzemeyi kamyonlarla taşımak için günlerce sahada kalması gerekecek. Operasyonun, İran füzeleri ve İHA’larının ateşi altında gerçekleşme riski, Pentagon’u 10 bin ek asker konuşlandırmayı düşünmeye sevk etti." dedi.

"BAŞKOMUTANA MAKSİMUM SEÇENEK SUNULUYOR"

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Pentagon’un her türlü senaryoya hazırlıklı olmasının görevleri olduğuna işaret ederek, Trump'ın nihai kararı verdiği anlamına gelmez" dedi. Ancak Savunma Bakanı Pete Hegseth’in "İran teslim etmezse seçeneklerimiz var" şeklindeki imalı açıklamaları, nükleer tesislerin altındaki tünellere yapılacak bir kara operasyonu ihtimalini yeniden akıllara getiriyor.

TRUMP'A FREN! ARABULUCULAR DEVREDE: TÜRKİYE, PAKİSTAN VE MISIR MASADA

Trump, yakınlarına uzun süren bir savaş istemediğini söyledi. En üst düzey danışmanlarından bazıları, anketlerin Cumhuriyetçilerin önemli kayıplar yaşayabileceğini gösterdiği yaklaşan ara seçimler de dahil olmak üzere, Trump'ın diğer meselelere odaklanmasını istiyor.

"Trump, askeri seçeneği masada tutarken bir yandan da diplomatik kanalları zorluyor." diyen ABD basını bölge aktörlerinin üstlendiği kritik role dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan, Türkiye ve Mısır ABD ile İran arasında arabulucu rolünü üstlendi. Ancak Washington ve Tahran, savaşı sona erdirmek için henüz doğrudan müzakerelere başlamadı. Trump, danışmanlarını, savaşı bitirmenin ön koşulu olarak İran’ı bu malzemeyi teslim etmeye ikna etmeleri için teşvik etti. 1 hafta gibi süre tanındı. Trump, savaşı nisan ortasına kadar bitirmek istese de, uranyumu zorla ele geçirme planının çatışmayı öngörülen 4-6 haftalık sürenin çok ötesine taşıyabileceği değerlendiriliyor."

