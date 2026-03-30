ABD’de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’na katılan (CPAC) Trump destekçisi iki kadın verdikleri röportajda çok konuşulacak ifadelerde bulundu. İran’a yönelik kara harekatı ihtimalini değerlendiren kadınlar, ABD askerleri ile birlikte Trump’ın kendi çocuklarının da orduda görev yapması gerektiğini belirtirken o ifadeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Orta Doğu’yu kasıp kavuran savaş bir ayı geride bırakırken, bölgedeki gerilim her geçen gün zirveye tırmanıyor. Trump’ın savaşa girme kararı, ABD vatandaşlarını ikiye bölmüş durumda. Bir grup Trump’ı desteklerken, çoğunluk ise bu düşünceye karşı çıkıyor.

Trump destekçilerinden kara harekatı ihtimaline sert çıkış: Başkanın oğlu da orduya katılsın

“TRUMP’IN KÜÇÜK OĞLU DA ORDUYA KATILMALI”

İsmi açıklanmayan iki kadın, Trump’ın İran’a kara harekatı başlatması halinde ABD Başkanı'nın 20 yaşındaki oğlu Barron'ın orduda görev yapması gerektiğini söyledi.

"OĞLUM ÇAĞRILSA BİLE DESTEKLERDİM"

Kadınlardan biri, 18 yaşındaki oğlunun zorunlu kayıt sistemi kapsamında askeri veri tabanında yer aldığını belirterek, bu nedenle başlangıçta savaşa karşı çıktığını ifade etti. Ancak İran’daki gelişmeleri gördükten sonra fikrinin değiştiğini söyleyen anne, “Oğlum askere çağrılsa bile savaşı desteklerdim” dedi.

ABD’de ordu gönüllülük esasına dayanırken, 18-25 yaş arasındaki erkeklerin Askerlik Sistemi’ne kayıt yaptırması zorunlu tutuluyor ancak 1972’den bu yana zorunlu askerlik çağrısı yapılmadı. Yeni bir düzenlemeyle bu kayıt sürecinin yakında otomatik hale getirilmesi planlanıyor. Barron Trump’ın üniversite öğrencisi olması nedeniyle muhtemel bir zorunlu çağrı durumunda görevinin erteleneceği belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası