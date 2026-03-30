TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi — Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem günü başlarken TSİ 11:45 itibarıyla spot piyasada gram altın fiyatı 6.485 TL’den işlem görüyor. Aynı saatlerde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 6.700 TL’den gerçekleşiyor. Spot gram fiyatında %0,75 civarında yükseliş yaşanırken, fiziki gram fiyatının %-0,40 civarında gerilemesi dikkatlerden kaçmıyor.

MAKAS KAPANIYOR

Söz konusu fiyatlamalar, her iki piyasa arasındaki fiyat makasının da son günlerin en düşük seviyelerine gerilemesinde etkili oldu. 1 kilo altında fark 5 bin 700 dolara kadar gerileri. Söz konusu makas, geçen hafta 7 bin dolar ve üzerinde seyrediyordu.

Altın piyasasında 'makas' daralıyor! 30 Mart 2026 analizi

PANİK AZALIYOR

Görüşünü aldığımız kuyumcular, altın fiyatlarında sert düşüşün bir noktada denge bulmaya başladığını belirterek, “Volatilite devam etse de bir miktar azaldı. Piyasada panik alımlar, yerini sakinliğe bırakmış gibi görünüyor. İlk günlerdeki aşırı talep de bir dengelenme söz konusu” ifadelerini kullanıyor.

ALTIN SATANLAR VAR!

Bu arada bazı yatırımcıların “gelecekte fiyatlarda hızlı dönüş beklemediğini” ifade eden kuyumcular, geçmiş dönemden gelen kârları realize etmek isteyen bazı vatandaşların altın satışına yöneldiğini de ifade ediyor. Bu tercihlerin, ağırlıklı olarak konut ve otomobil gibi alımlar sebebiyle öne çıktığı da belirtiliyor.

ONS 4.500 DOLARI AŞTI

Bu arada geçen hafta 4.493 dolardan kapanış yapan ons altın, bu hafta başında 4.500 doların üzerine yöneldi. Buna karşılık ons altındaki kayıp mart ayında %-14,00 olarak gerçekleşiyor. Küresel piyasalarda tahvil getirilerinde yükseliş ve FED başta olmak üzere merkez bankalarından faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, ons altını baskılıyor.

Ons altın, 2008’deki küresek krizden bu yana en yüksek aylık kaybına doğru da ilerliyor.

