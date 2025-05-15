ABD'nin üst düzey generalinden "küresel savaş" uyarısı! "Risk en üst seviyede, hazır olmalıyız"

ABD'li Orgeneral Gregory Guillot, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore ile doğrudan çatışma riskinin arttığını belirterek, bu ülkelerden biriyle çıkacak bir savaşın hızla küresel bir cepheye dönüşebileceği uyarısında bulundu. Guillot, özellikle Çin-Rusya askeri iş birliğine ve Kuzey Kore’nin nükleer tehdidine dikkat çekerek, ABD'nin müttefikleriyle stratejik bağlarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

DIŞ HABERLER - ABD Kuzey Komutanlığı (NORAD) Komutanı Orgeneral Gregory Guillot, ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore ile doğrudan çatışma riskinin giderek arttığını söyledi.

Guillot, dünyanın giderek daha istikrarsız hale geldiği bu dönemde, ABD'nin savunma stratejilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

ÇİN-RUSYA İŞ BİRLİĞİ EN BÜYÜK TEHDİTLERDEN BİRİ

Orgeneral Guillot, Çin ve Rusya arasındaki askeri iş birliğinin derinleştiğine dikkat çekerek, bu iki ülkenin ABD’yi ortak tehdit olarak gördüğünü ifade etti.

Çin'e ait bombardıman uçaklarının 2024 yılında Rusya'nın Arktik bölgesindeki bir üsse konuşlandırıldığını ve Bering Denizi’nde ortak devriyelere katıldığını belirtti.

UKRAYNA VE ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER DİKKATLE İZLENİYOR

Guillot, Ukrayna’daki savaşın dördüncü yılına girdiğini, 2023'te Hamas'ın İsrail’e saldırısıyla başlayan çatışmaların Orta Doğu geneline yayıldığını ve benzer bir senaryonun Avrupa’da da yaşanabileceğini söyledi.

KUZEY KORE NÜKLEER TEHDİDİ TIRMANDIRIYOR

UAWire haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un barışçıl birleşme hedefinden vazgeçtiğini açıklamasını "endişe verici" olarak nitelendiren Guillot, Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşında Rusya’ya askeri destek sunduğunu ve bu iş birliğinin Pyongyang’ın gelişmiş stratejik silahlar elde etmesini hızlandırabileceğini kaydetti.

ABD TOPRAKLARI DOĞRUDAN TEHDİT ALTINDA OLABİLİR

Guillot, Temmuz 2024’te Çin bombardıman uçaklarının Alaska’ya yakın Bering Denizi’ne konuşlandığını ve bu uçakların ABD'nin kritik altyapılarını hedef alabilecek menzile sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca, Çin’in son iki yılda hizmete aldığı nükleer güdümlü denizaltılarla, özellikle Alaska ve Batı Yakası’ndaki altyapılara yönelik gizli saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından Çin, İran ve Kuzey Kore ile stratejik bağlarını güçlendirdiğini belirten Guillot, bu ülkelerden biriyle çıkabilecek bir savaşın, hızla diğerlerini de içine alan bir cepheye dönüşebileceğini ifade etti.

MÜTTEFİKLERLE İŞ BİRLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Orgeneral Guillot, artan tehditler karşısında ABD'nin Kanada, Meksika ve diğer müttefikleriyle olan askeri ve stratejik iş birliğini derinleştirmesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin olası bir küresel çatışmaya karşı hazırlıklı olması gerektiğini sözlerine ekledi.