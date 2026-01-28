ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Orta Doğu sularında tatbikat yapacağını duyurdu. İran'da endişeli bekleyişe neden olan ve "yüzen savaş şehri" olarak da adlandırılan USS Abraham Lincoln filosu son derece güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki 6.8 milyar dolarlık bu deniz canavarının özellikleri neler?

ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Abraham Lincoln (CVN-72) liderliğindeki güçlü armada, Güney Çin Denizi'ndeki canlı atış tatbikatlarının ardından, bölgedeki gerilimin yükseldiği bir dönemde Orta Doğu sularına giriş yaptı. Amerikan deniz gücünün ve teknolojik üstünlüğünün sembolü olan bu 6.8 milyar dolarlık deniz devi, sadece bir gemi değil; aynı zamanda "yüzen bir savaş şehri" olarak nitelendiriliyor.

Amerikan donanma hakimiyetinin temel taşı olan USS Abraham Lincoln, Nimitz sınıfı nükleer enerjili uçak gemileri serisinin beşinci gemisi olarak çıkıyor. USS Abraham Lincoln'ün öncülük ettiği Carrier Strike Group (CSG) 3, bünyesinde büyük bir ateş gücü barındırıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı Hava Kuvvetleri'nin (AFCENT) internet sitesinde filonun özellikleri şöyle sıralıyor:

Bayrak Gemisi: Nükleer enerjili uçak gemisi USS Abraham Lincoln (CVN 72).

Hava Kanadı: Carrier Air Wing (CVW) 9.

Güdümlü Füze Kruvazörü: USS Mobile Bay (CG 53).

Güdümlü Füze Destroyerleri: Destroyer Squadron (DESRON) 21'e bağlı USS Spruance, USS Michael Murphy ve USS Frank E. Petersen Jr. destroyerleri.

CENTCOM'DAN TATBİKAT AÇIKLAMASI

Filo intikalinin hemen ardından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı Hava Kuvvetleri (AFCENT), ABD-İran geriliminin tırmandığı bu kritik süreçte, CENTCOM sorumluluk alanında birkaç gün sürecek bir tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın temel amacının, "ABD'ye ait muharip hava gücünün konuşlandırılması, dağıtılması ve sürdürülebilirliğini göstermek, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve askeri unsurlar ile personelin dağıtım kapasitesini artırmak ve CENTCOM genelinde esnek müdahale kabiliyetine hazırlık yapmak" olarak açıklandı.

Açıklamada, tatbikat kapsamında birçok acil durum noktasına ekipler sevk edileceği ve hızlı kurulum, kalkış ve geri dönüş prosedürlerinin doğrulanacağı kaydedildi. Tüm faaliyetlerin ev sahibi ülkelerin onayıyla, güvenlik, hassasiyet ve egemenliğe saygı esas alınarak yürütüleceği vurgulandı.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR

Bu askeri hareketlilik, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolara yönelik müdahalelerin ardından askeri seçeneklerin gündeme gelebileceğine dair açıklamalarının ardından geldi.

CNN'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran'a karşı atacağı adımlarla ilgili seçenekleri değerlendirdiği ancak henüz kesin bir kararın verilmediği belirtildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'da hükümet karşıtı protestolara yönelik müdahaleler sonrası tırmanmış, Trump tutum değişmezse askeri adımların değerlendirileceğini ifade etmiş, ancak daha sonra diplomatik bir çözüme işaret ederek İran'ın "görüşmek istediğini" vurgulamıştı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA 6 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

