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ABD'ye misilleme! Trump'ın göç kısıtlamasına Çad'dan karşı hamle

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;ye misilleme! Trump&#039;ın göç kısıtlamasına Çad&#039;dan karşı hamle
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin vize verilmesinin askıya almasına Çad'dan misilleme geldi.

Çad, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu göç kısıtlamalarına cevap olarak, ABD vatandaşlarına vize işlemlerini askıya aldı.

ABD VATANDAŞLARINA VİZE KISITLAMASI

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD vatandaşlarına vize işlemlerini askıya almak üzere hükümete talimat verdiğini duyurdu.

Atılan adımın mütekabiliyet ilkesine uygun olduğunu belirten İtno, "Çad'ın (ABD'ye) ne sunacak uçağı ne de verecek milyarlarca doları var ama Çad'ın onuru ve gururu var." ifadelerini kullandı.

ABD, Çad'daki diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla vize verilmesini 28 Mart'tan itibaren 90 gün süreyle kısıtlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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