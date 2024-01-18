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    ABD'yi 'arktik patlama' vurdu! Son 6 günde 21 kişi hayatını kaybetti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Kutuplardan gelen aşırı soğuk hava dalgası ABD'yi vurdu. 100 milyondan fazla insanı etkileyen 'arktik patlama' nedeniyle alarm verildi, hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen soğuk hava nedeniyle 'donma' riskinin artacağı belirtildi. Son 6 günde ise 21 kişi hayatını kaybetti.

    ABD&#039;yi &#039;arktik patlama&#039; vurdu! Son 6 günde 21 kişi hayatını kaybetti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD’de 100 milyondan fazla insan, ülkenin büyük bir bölümünü saran bir 'arktik patlama' soğuk hava dalgasının etkisinin altında.

    Ülkenin çeşitli bölgelerindeki 6 eyaleti etkisi altına alan aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana, Tennessee, New York, Arkansas, Kansas, Oregan ve Mississippi eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi. Tennessee'de Sağlık İdaresi ve yerel yetkililer tarafından toplam 7 kişinin öldüğü belirtilirken, diğer 5 eyalette de 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    'DONMA' RİSKİ ARTACAK

    Meteoroloji servisleri, New York'un Canada sınırındaki Buffalo kenti civarında 75 santimetreden fazla kar yağdığını, araçla seyahatin neredeyse imkansız hale geldiğini, karla karışık rüzgarın hızının ise yer yer saatte 65 kilometreye kadar çıkacağını bildirdi.

    Ülkenin orta kesimlerinde soğukların cuma gününe kadar tehlikeli seviyelere geri döneceği ve donma riskini artıracağı belirtildi.

    UÇUŞLAR İPTAL

    Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre, ABD'de bugün 1090 uçuş iptal edildi, 4 bin 221 uçuş ise gecikmeli yapıldı.

    ABD'deki elektrik kesintisi istatistiklerine yer veren Poweroutages sitesi de kış şartları nedeniyle bugün ülkenin üç eyaletinde toplam 95 bine yakın kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Dünya > ABD'yi 'arktik patlama' vurdu! Son 6 günde 21 kişi hayatını kaybetti
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