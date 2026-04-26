Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde Trump’ı hedef alan saldırının failinin Cole Allen olduğu öne sürülmüştü. Saldırganın NASA’da görev yaptığı ve “Ayın Öğretmeni” unvanına sahip biri olduğu duyurulmuştu. Olayın detayları merak konusu olmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Allen'ın olay öncesi ailesine gönderdiği mesajlar yeni bir tartışma başlattı.

ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir otelde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının ABD basınındaki yankıları sürüyor. ABD'li kaynaklar, şüpheli Cole Allen'ın (31) saldırıyı gerçekleştirmeden dakikalar önce ailesine bir yazılı mesaj gönderdiği ve "manifestosunu" paylaştığını iddia etti.

ABD'yi karıştıran saldırının detayları ortaya çıktı! 'Pedofili, tecavüzcü, hain...'

"PEDOFİLİ, TECAVÜZCÜ, HAİN..."

Kendisini "dost canlısı federal suikastçı" olarak adlandıran saldırgan, manifestosunda saldırıyla ilgili amaçlarını açıkladı. Allen, "Ben bir ABD vatandaşıyım. Beni temsil eden kişilerin yaptıkları beni yansıtmaktadır. Ben artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin kendi suçlarıyla benim elimi kana bürümesine izin vermek istemiyorum. Açıkçası uzun bir zaman önce de izin vermek istemiyordum ancak buna ilişkin bir şey yapmak için elime geçen ilk gerçek şans buydu" ifadelerini kullandı.

ABD'yi karıştıran saldırının detayları ortaya çıktı! 'Pedofili, tecavüzcü, hain...'

HEDEFİNDE GÜVENLİK GÜÇLERİ YOKMUŞ!

Mesajında saldırıdaki hedeflerine ilişkin detaylara da değinen şüpheli, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel dışındaki idari yetkililerin en üst düzeyden en alt düzeye sıralanacak şekilde öncelikli hedefi olduğunu söyledi. ABD Gizli Servisi çalışanlarını gerekli görmesi durumunda hedef alabileceğini belirten Allen, otel güvenliği, otel çalışanları, polis ile ulusal muhafız yetkililerinin ve Beyaz Saray'ın düzenlenen programdaki ziyaretçilerinin ise hiçbir şekilde hedefi olmadığını yazdı.

ABD'yi karıştıran saldırının detayları ortaya çıktı! 'Pedofili, tecavüzcü, hain...'

"KİMSE BENİ TEHDİT OLARAK GÖRMEDİ"

Ayrıca bölgedeki güvenlik önlemlerini yetersiz bulduğunu belirten şüpheli, "Her köşede güvenlik kameraları, otel odalarında dinleme cihazları, her 10 metrede bir silahlı görevliler, bir sürü metal dedektörü bekliyordum ama hiçbir şeyle karşılaşmadım. Ulaşımda, otelde, etkinlikte hiçbir güvenlik yoktu. Otele girer girmez fark ettiğim tek şey kibir duygusuydu. Birden fazla silahla içeri girdim ve oradaki tek bir kişi bile benim bir tehdit olabileceğim ihtimalini düşünmedi" ifadelerini kullandı.

"İRAN AJANI OLSAYDIM, AĞIR MAKİNELİ TÜFEK GETİRİRDİM"

ABD'yi karıştıran saldırının detayları ortaya çıktı! 'Pedofili, tecavüzcü, hain...'

Allen, ABD Gizli Servisi'nin "beceriksizliğine" anlam veremediğini belirterek, "Bu beceriksizlik seviyesi inanılmaz. Mesela ABD vatandaşı olmak yerine İran ajanı olsaydım, buraya bir ‘Ma Deuce' (M2 ağır makineli tüfek) getirebilirdim ve kimse hiçbir şey fark etmezdi. Gerçekten de akılalmaz" dedi.





Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ise, şüphelinin kız kardeşi Avriana Allen da yetkililere yaptığı açıklamada kardeşinin sıklıkla "günümüz dünyasındaki sorunları çözmek için bir şeyler yapmayı planladığına" yönelik söylemlerde bulunduğunu teyit etmişti.



ABD'yi karıştıran saldırının detayları ortaya çıktı! 'Pedofili, tecavüzcü, hain...'

"AYIN ÖĞRETMENİ" SEÇİLMİŞ

ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan kaynaklar, 31 yaşındaki şüphelinin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesine bağlı Torrance kentinden olduğunu aktarmıştı. Kaynaklar, Allen'ın Kaliforniya'daki C2 Education adlı özel ders merkezinde çalıştığını ve 2024 Aralık ayında "Ayın Öğretmeni" seçildiğini kaydetmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası