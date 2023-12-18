AK Parti'nin kurucu üyelerinden Cüneyd Zabsu: 'Erdoğan yine haklı çıktı'

18 Aralık 2023 21:49 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 22:03

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi

AK Parti'nin kurucularından olan ve daha sonra özel işleri sebebiyle istifa eden Cüneyd Zabsu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savunma sanayii konusunda yaşadığı anlaşmazlığa değinerek, Erdoğan yine haklı çıktı dedi.

ERDOĞAN YİNE HAKLI ÇIKTI

Sosyal medya hesabından yayınladığı video da Zabsu şu ifadeleri kullandı.

"Bakın ben sayın Cumhurbaşkanımızla baya bir yakın çalıştım. Uzun bir müddet. İlk başlarda hele, neredeyse 18-19 saat günde. Ve o sıralar anlaşamadığım bir tane önemli husus vardı, 2000'li yılların başları işte... Savunma sanayii. Ben diyordum ki parayı buraya değil, şuralara yatıralım. Haklı çıktı! Hem de öyle haklı çıktı ki! Bunu da açık söyleyeyim. Ben bu kadar böyle anti-militarist, globilist falan filan, büyümüş bir adamım...Haklı çıktı. Çünkü bizim şu anda savunma sanayimiz bu durumda, o zaman yatırımlar başladı, olmasaydı Allah korusun... Hiç dinlemiyorlar! Hiç dinlemiyorlar! Rahmetli babam söylerdi; ya baba komplo teorileri bunlar diye düşünüyordum. Babam özür dilerim. Öyle falan değil, paramparça ederlerdi. Lübnan, Suriye, Irak, Libya. Bir de Türkiye derdi olur biterdi."

CÜNEYT ZABSU KİMDİR?

Cüneyt Zapsu, 2001 senesinde kurulan AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında bulundu. 2001'den 2008'e kadar AK Parti Genel Başkanı Özel Danışmanı olarak çalıştı. Daha sonra partideki görevinden istifa ederek kendi danışmanlık şirketini kurdu.