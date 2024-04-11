Akdeniz yine göçmenlere mezar oldu: 9 ölü

Akdeniz'de Lampedusa Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22 kişinin kurtarıldığını, biri çocuk 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmen teknesi alabora oldu. İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'in Malta arama kurtarma bölgesi (SAR) içinde kalan kısmında Lampedusa Adası'nın 30 mil güneydoğusunda batan küçük tekneyi kurtarma operasyonuna destek sağlandığı belirtildi.

BİRİ ÇOCUK 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye giden Sahil Güvenlik devriye botunun 22 kişiyi kurtardığı, ayrıca aralarında biri kız çocuğu 9 kişinin cansız bedenini de çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada, kurtarma operasyonun denizde dalga boylarının yer yer 2,5 metreyi bulduğu zor koşullarda gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin, şiddetli hipotermi koşulları altında olduğu ve Lampedusa Adası'na götürüldükleri kaydedildi.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) kayıp düzensiz göçmenlere yönelik bilgileri derlediği verilere göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 8 Nisan'a kadar 385 göçmen denizde kayboldu. Diğer yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, bu yıl 1 Ocak-10 Nisan döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 15 bin 774 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 31 bin 128 idi.