Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Akdeniz yine göçmenlere mezar oldu: 9 ölü

Akdeniz yine göçmenlere mezar oldu: 9 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Akdeniz yine göçmenlere mezar oldu: 9 ölü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Akdeniz'de Lampedusa Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22 kişinin kurtarıldığını, biri çocuk 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmen teknesi alabora oldu. İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'in Malta arama kurtarma bölgesi (SAR) içinde kalan kısmında Lampedusa Adası'nın 30 mil güneydoğusunda batan küçük tekneyi kurtarma operasyonuna destek sağlandığı belirtildi.

BİRİ ÇOCUK 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye giden Sahil Güvenlik devriye botunun 22 kişiyi kurtardığı, ayrıca aralarında biri kız çocuğu 9 kişinin cansız bedenini de çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada, kurtarma operasyonun denizde dalga boylarının yer yer 2,5 metreyi bulduğu zor koşullarda gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin, şiddetli hipotermi koşulları altında olduğu ve Lampedusa Adası'na götürüldükleri kaydedildi.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) kayıp düzensiz göçmenlere yönelik bilgileri derlediği verilere göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 8 Nisan'a kadar 385 göçmen denizde kayboldu. Diğer yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, bu yıl 1 Ocak-10 Nisan döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 15 bin 774 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 31 bin 128 idi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Koku kaybı ve kabızlığa dikkat: Parkinson habercisi olabilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pakistan'da katliam gibi kaza: 17 ölü, 16 yaralı - DünyaPakistan'da katliam gibi kaza: 17 ölü, 16 yaralıİsrail tehdit etti, ABD'den "her an başlayabilir" uyarısı geldi! İran-İsrail savaşı kapıda - Dünyaİki ülke arasında savaş kapıda!Lufthansa, güvenlik nedeniyle Tahran uçuşlarını durdurdu - DünyaLufthansa, güvenlik nedeniyle Tahran uçuşlarını durdurduİki ülke arasında büyük kriz! UAD'e dava açtılar, büyükelçiliği kapattılar - Dünyaİki ülke arasında büyük kriz! Büyükelçiliği kapattılarABD'li komutan, İran'ın olası saldırısını görüşmek için İsrail'e gidiyor - DünyaABD'li komutan, İran'ın olası saldırısını görüşmek için İsrail'e gidiyorABD'nin yaptırım listesindeydi! Kaçırılan Muhammed Srur'un cansız bedeni bulundu - DünyaKaçırıldıktan sonra ölü bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...