Paşinyan'dan dikkat çeken ifade: Ermenistan, Azerbaycan ile görüşmeyi reddederse savaş çıkabilir

Ermenistan’ın Tavuş ilinin sınır bölgelerini ziyaret eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Ermenistan, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunu Azerbaycan ile görüşmeyi reddederse bu durum savaşa yol açabilir” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın kuzeyindeki Tavuş ilinin sınır bölgelerini ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Paşinyan, Ermenistan halkına uyarıda bulundu. Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait köyleri geri vermemesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlar konusunda uyarıda bulunan Paşinyan, “Ermenistan, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunu Azerbaycan ile görüşmeyi reddederse bu durum savaşa yol açabilir. Artık ayağa kalkıp odadan çıkabilir ve sınırların belirlenmeyeceğini söyleyebilirim. Ancak bu, hafta sonu savaş çıkacağı anlamına geliyor ve bu savaşın sonunda ne olacağını iyi biliyorum. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bir yerde buluştuğumuzda ‘Biz basit köylüleriz, hiçbir bilgimiz yoktu ama sen her şeyi biliyordun’ diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN, İŞGAL EDİLEN 4 KÖYÜ TALEP EDİYOR

Azerbaycan, Ermenistan ile yürüttüğü sınır müzakerelerinde, Ermenistan işgali altında bulunan Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin şartsız olarak geri verilmesini talep ediyor. Söz konusu köyler Azerbaycan’ın Gazah iline bağlı olup, 1990-1992 yılları arasında Ermenistan'ın saldırıları sonucunda işgal edilmişti.

En az 30 yıldır kimsenin yaşamadığı dört 4 köy, Ermenistan ile Gürcistan sınırı arasında yer aldığı için stratejik önem taşıyor. Azerbaycan, topraklarının geri verilmesinin Ermenistan ile yapılacak barış anlaşması için bir ön şart olduğunu belirtiyor.