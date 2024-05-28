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Alman bakana ülkesinde 'Filistin' protestosu! Sözünü kestiler, yuhaladılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Almanya, Berlin, Annalena Baerbock, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Soykırım karşıtı protestocular, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un sözünü keserek, hükümetin Gazze'de soykırım yapan İsrail'e sarsılmaz desteğini kınadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen bir etkinliğe katılan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Alman hükümetinin Filistin politikası nedeniyle yuhalandı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Baerbock'un dün anayasanın kabulünün 75'inci yılı nedeniyle düzenlenen Demokrasi Festivali'nde yaptığı konuşma sırasında yuhalandığı görüldü.

Etkinliğe katılan bazı dinleyiciler Alman hükümetinin Filistin politikasını protesto etti, Baerbock'un konuşmasını ise yuhalayarak ve pankartlar açarak engellemek istedi.

Alman bakana ülkesinde 'Filistin' protestosu! Sözünü kestiler, yuhaladılar - 1. Resim

'SİLAH SEVKİYATI DURDURULSUN' TALEBİ

Alman hükümetini tek taraflılıkla suçlayan katılımcılar, Baerbock'tan İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını talep etti.

Alman medyasında yer alan haberlerde de Baerbock'u protesto eden dinleyicilerden Yahudi olduğunu söyleyen bir kadının, 'İsrail'in Gazze saldırıları sonrası Almanya'da düşünce özgürlüğü kalmadığı' şeklinde bağırdığı ifade edildi.

Baerbock'u protesto edenler, güvenlik eşliğinden salondan çıkartıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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