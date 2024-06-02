Alman polisi her yerde Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurdu, berberde katliam yaptı

Almanya Dortmund yakınlarındaki Hagen'de Mehmet Ö. isimli Türk adeta dehşet saçtı. Eşini kafasından silahla vuran adam, ardından etrafa ateş açtı ve kayıplara karıştı.

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarında bulunan Hagen'de 34 yaşındaki Mehmet Ö. adeta dehşet saçtı. Cinnet getiren adam evde eşine saldırdı ve silahla kafasından vurdu.

Olayın hemen ardından Mehmet Ö.'nün aynı binanın 7'nci katına çıktığı ve kapalı bir kapıya 6 el ateş açtığı, olayda kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

BERBERE GİTTİ, 3 KİŞİYİ DAHA VURDU

Bild'e konuşan bir yetkili, saldırganın olaydan sonra aracına bindiğini ve 2 kilometre uzaklıktaki bir berbere gittiğini söyledi. Mehmet Ö.'nün burada da 3 kişiyi vurduğu, dördüncü bir kişinin de travma yaşadığı açıklandı. Saldırıya uğrayanlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

"MUTLUYDULAR, DÖRT ÇOCUĞU VARDI"

Alman polisi, "Saldırganın aile meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüpheleniyoruz" derken, Bild'e konuşan Mehmet Ö.'nün kuzeni ise "Olayı duyunca şoka girdim. Bunu neden yaptığını anlamadım. Bildiğim kadarıyla hiçbir sorunları yoktu ve aslında çok sakin bir adamdı. Onların 4 çocuğu vardı" ifadelerini kullandı.

ARACI MARKET OTOPARKINDA BULUNDU

Olaydan sonra adeta sırra kadem basan Mehmet'in aracı bir süpermarketin otoparkında bulundu. Mehmet'in ormanlık bir alanda izini kaybettirmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Alman polisinin helikopter, drone ve özel eğitimli polisler ile çevrede arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması çağrısında da bulundu.

EN AZ İKİ YARALININ DURUMU KRİTİK

Polisin verdiği bilgiye göre, yaralanan 4 kişi de farklı hastanelere kaldırıldı. Aralarında saldırganın eşinin de bulunduğu en az iki yaralının sağlık durumunun gece boyunca önemli ölçüde kötüleştiği ve hayatlarının tehlikede olduğunu belirtildi.