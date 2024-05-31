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27 Haziran'da yürürlüğe giriyor! Almanya'dan Türklere çifte vatandaşlık izni

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
27 Haziran&#039;da yürürlüğe giriyor! Almanya&#039;dan Türklere çifte vatandaşlık izni
Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da 27 Haziran’da yürürlüğe girecek kanunla Almanya Türk toplumu üyelerinin Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya’da 27 Haziran’da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle Almanya Türk toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler.

Almanya’daki tüm başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar.

Almanya’daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme" ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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