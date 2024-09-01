Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Aşırı sağ seçimde birinci çıktı

Almanya'da Thüringen eyaletinde sandık çıkış anketlerine göre 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağ parti AfD, ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı.

Almanya'nın Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 30,8 oy alarak birinci olurken, Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 31,5 oyla ilk sırada yer aldı.

Almanya'nın doğusunda yer alan iki eyalette yaklaşık 5 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

2. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA BİR İLK

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, 1,66 milyon seçmenin bulunduğu Thüringen eyaletinde aşırı sağcı popülist AfD yüzde 30,8 oyla birinci sırada yer alıyor.

2019 seçimlerine göre oyunu 7,4 puan artıran AfD, böylelikle Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağcı bir parti ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı.

SIRALAMALAR BELLİ OLDU

Yüzde 24,5 oy oranıyla ikinci sırada yer alan CDU da oyunu bir önceki seçimlere göre 2,8 puan artırdı. Sol Partiden ayrılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisinin ilk girdiği seçimde yüzde 15,8 oy alması dikkati çekti. Thüringen eyaletinde 18,6 puan kaybeden Sol Parti, yüzde 12,4 oyla dördüncü sırada yer aldı.

Federal hükümetin büyük ortağı, Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) bir önceki seçimlere göre 1,2 puan kaybederek yüzde 7 oy alırken, hükümet ortağı Yeşiller Partisi de yüzde 4 oy oranıyla meclise giremedi. Hükümetin küçük ortağı FDP de 3,8 puan kaybederek yüzde 1,2 oy aldı.

SAKSONYA'DA CDU BİRİNCİ, AFD İKİNCİ

3,3 milyon seçmenin bulunduğu Saksonya'da CDU yüzde 31,5 oy alarak birinci oldu. CDU, 2019'da yapılan son seçimlere göre 1 puan kaybetti.

AfD ise burada bir önceki seçimlere göre oylarını yüzde 1,6 artırarak yüzde 30 ile ikinci oldu. BSW Partisi ise ilk kez girdiği seçimlerde yüzde 12 oy alarak üçüncü oldu.

SCHOLZ'UN PARTİSİ DÖRDÜNCÜ

Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) oyunu 0,8 puan artırdı ve yüzde 8,5 ile dördüncü sırada yer alırken, 2019’a göre 3,4 puan kaybeden Yeşiller yüzde 5,5 oy oranıyla Saksonya Eyalet Meclisi’ne girmeyi başardı. Sol Parti ise 8,3 puan kaybederek yüzde 4 oy oranında kaldı.

Seçim sonuçlarının ardından her iki eyalette hükümet kurma çalışmalarının zor olacağı ifade ediliyor. Seçimlerin kesin sonuçlarının bu gece ya da yarın açıklanması bekleniyor.

AFD EYALET LİDERİ KOALİSYONA DAVET EDECEK

Almanya'da Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde birinci parti çıkan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke, diğer partileri koalisyon görüşmelerine davet edeceğini söyledi.

Höcke, Erfurt kentinde yaptığı açıklamada, en fazla oyu alan partinin hükümet kurma görevi bulunduğuna işaret etti. Diğer partilerle eyalette koalisyon kurmak için görüşeceğini ifade eden Höcke, seçim sonrasında en güçlü partinin koalisyon görüşmelerine davet etmesinin iyi bir gelenek olduğunu kaydetti.

"SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEYE HAZIRIZ"

Höcke, "Hükümet sorumluluğunu üstlenmeye hazırız" ifadesini kullandı. AfD Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla da ZDF televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde yapılan seçimlerde AfD'nin aldığı oy oranından memnuniyetini dile getirerek, "Thüringen'de bugün gerçekten tarihi bir gün ve Saksonya'da çok iyi bir sonuç" ifadesini kullandı.

Chrupalla, Thüringen'de AfD’nin önde olduğunu ve bunun hükümet kurma görevinin AfD'de olduğu anlamına geldiğini söyledi. Seçmenlerin iradesinin siyasette değişim olması yönünde olduğunu aktaran Chrupalla, tüm partilerle görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

SOL PARTİ DEMOKRATİK ÇOĞUNLU İSTİYOR

Sol Partili Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow ise hükümeti kurma görevinin seçimlerde ikinci olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Thüringen Eyalet Teşkilatı Başbakanı Mario Voigt’ta olduğunu söyledi. Ramelow, "Demokratik yelpazede kim en çok oyu aldıysa görüşmeleri başlatmalı, o davet etmeli. Parlamentoda demokratik çoğunluğu elde etmemize yardımcı olan herkesi destekleyeceğim” dedi.

Thüringen'deki seçimlerde AfD ve CDU’nun ardından üçüncü olan “Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisinin Eş Başkanı Sahra Wagenknecht de ARD’ye yaptığı açıklamada, AfD ile koalisyona girmeyeceklerini belirterek, "Biz her zaman Höcke ile çalışamayacağımızı söyledik" diye konuştu.​​​​​​​

HÜKÜMET KURULABİLECEK Mİ?

Wagenknecht, BSW'nin Thüringen'de CDU ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile birlikte "iyi bir hükümet kurabileceğini" ümit ettiğini kaydetti.

Seçimler öncesinde tüm partiler AfD ile hükümet kurmayacaklarını açıklamasından dolayı eyalette hükümet kurmanın zor olacağı belirtiliyor.