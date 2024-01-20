Almanya'da hatalı park yapan gurbetçi ulaşımı felç etti

20 Ocak 2024 01:28 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 01:53

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Bursa plakalı Tofaş marka otomobil krize neden oldu.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Hatalı bir şekilde tramvay yoluna park edilen araç, tramvay seferlerinin durmasına neden oldu.

TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Worringer sokağındaki tramvay yolunu kapatan araç, 704 numaralı tramvayın geçmesine engel olunca trafik de bir süre aksadı.

EHLİYETİNİ KAYBEDEBİLİR

Öte yandan Almanya'da hatalı park cezası 2019'da hazırlanan yasa tasarısına göre 100 Euro'dan başlıyor. Ayrıca bu kişilere 1 ceza puanı da kesiliyor. Ceza puanları belli bir seviyeye geldiğinde sürücülerin ehliyetine el konuluyor.

Federal Ulaştırma trafiği aksatan sürücülere ağır cezalar öngörüyor.