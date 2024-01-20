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    • - Güncelleme Tarihi:

    Almanya'da hatalı park yapan gurbetçi ulaşımı felç etti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir gurbetçinin hatalı park ettiği aracı trafiği adeta felç etti. Tramvay yoluna bırakılan Bursa plakalı Tofaş otomobil nedeniyle seferler durdu.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Bursa plakalı Tofaş marka otomobil krize neden oldu.

    TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

    Hatalı bir şekilde tramvay yoluna park edilen araç, tramvay seferlerinin durmasına neden oldu.

    Almanya'da hatalı park yapan gurbetçi ulaşımı felç etti

    TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

    Türklerin yoğun olarak yaşadığı Worringer sokağındaki tramvay yolunu kapatan araç, 704 numaralı tramvayın geçmesine engel olunca trafik de bir süre aksadı.

    Almanya'da hatalı park yapan gurbetçi ulaşımı felç etti

    EHLİYETİNİ KAYBEDEBİLİR

    Öte yandan Almanya'da hatalı park cezası 2019'da hazırlanan yasa tasarısına göre 100 Euro'dan başlıyor.  Ayrıca bu kişilere 1 ceza puanı da kesiliyor. Ceza puanları belli bir seviyeye geldiğinde sürücülerin ehliyetine el konuluyor. 

    Federal Ulaştırma trafiği aksatan sürücülere ağır cezalar öngörüyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AlmanyaGurbetçiTramvayTrafikHatalı Park
    Haberler > Dünya > Almanya'da hatalı park yapan gurbetçi ulaşımı felç etti
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