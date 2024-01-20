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Almanya'da hatalı park yapan gurbetçi ulaşımı felç etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Şeyda Karaca
Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir gurbetçinin hatalı park ettiği aracı trafiği adeta felç etti. Tramvay yoluna bırakılan Bursa plakalı Tofaş otomobil nedeniyle seferler durdu.
Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Bursa plakalı Tofaş marka otomobil krize neden oldu.
TRAMVAY SEFERLERİ DURDU
Hatalı bir şekilde tramvay yoluna park edilen araç, tramvay seferlerinin durmasına neden oldu.
TRAFİĞİ FELÇ ETTİ
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Worringer sokağındaki tramvay yolunu kapatan araç, 704 numaralı tramvayın geçmesine engel olunca trafik de bir süre aksadı.
EHLİYETİNİ KAYBEDEBİLİR
Öte yandan Almanya'da hatalı park cezası 2019'da hazırlanan yasa tasarısına göre 100 Euro'dan başlıyor. Ayrıca bu kişilere 1 ceza puanı da kesiliyor. Ceza puanları belli bir seviyeye geldiğinde sürücülerin ehliyetine el konuluyor.
Federal Ulaştırma trafiği aksatan sürücülere ağır cezalar öngörüyor.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı