Almanya'da kundaklama! Başkentte elektirikler kesildi
Berlin’de kundaklama saldırısının ardından kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı. Eyalet Kriminal Polis Teşkilatı, olayın kasıtlı çıkarılan bir yangınla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Kentte kısa sürede acil durum ekipleri sevk edilirken, enerji altyapısında kısmi hasar meydana geldi. Yetkililer, kesintinin kontrol altına alındığını bildirdi.
Berlin’de eylül ayında da sol radikal gruplarla bağlantılı bir saldırı sonrası günlerce süren kısmi elektrik kesintisi yaşanmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
