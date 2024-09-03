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Almanya'da seçim tartışması: Oy pusulalarında 'tahrifat' belirlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Almanya&#039;da seçim tartışması: Oy pusulalarında &#039;tahrifat&#039; belirlendi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'nın Saksonya eyaletinde 1 Eylül'de yapılan seçimlerde oy pusulalarının 'tahrif edildiği' bildirildi.

Almanya'da 2025 yılında yapılacak federal parlamento seçimleri öncesinde Thüringen ve Saksonya eyaletleri sandığa gitti. 1 Eylül'deki seçimlerde sandıktan İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez sağ parti galip çıktı.

Seçimin ardından tartışmalar alevlenirken Dresden Emniyet Müdürlüğü, Saksonya Eyalet Meclisi seçimleri için mektupla kullanılan oyların sayımı sırasında Dresden kentindeki iki seçim bölgesinde tahrif edilmiş oy pusulalarının tespit edildiğini açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kimliği belirsiz kişilerin, seçmenlerin oy pusulasına koyduğu çarpı işaretlerinin üzerinde "oynama yaparak" bunun yerine aşırı sağcı Özgür Saksonya (Freie Sachsen) Partisini işaretlediği belirtildi. Yaklaşık 100 oyun bu şekilde değiştirildiği, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Oy pusulaları üzerinde "oynama yapıldığı" belirtilen 36012 numaralı seçim bölgesinde aşırı sağcı Özgür Saksonya Partisi oyların yüzde 10,2'sini aldı. Parti, eyalet genelinde ise yüzde 2,2 oranına ulaştı.

Özgür Saksonya Partisi, ülkenin iç istihbaratı Almanya Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağcı bir oluşum olduğu gerekçesiyle takip ediliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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