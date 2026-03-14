Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bulunan bir Yahudi okulunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından okul binası hasar görürken, can kaybı ve yaralı bilgisi verilmedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI VE YARALI BİLGİSİ VERİLMEDİ

Olayda herhangi bir can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Polis, patlayıcıyı infilak ettiren kişiyi gösterdiği düşünülen kamera kayıtlarını inceleme altına aldı.

ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILDI

Rotterdam ve Belçika'nın Liege kentindeki sinagoglara son günlerde düzenlenen saldırıların ardından Yahudi okulları ve kurumlarındaki güvenlik önlemleri daha da sıkılaştırılmıştı.

Perşembe günü de ABD'nin Michigan eyaletinde de bir sinagoga saldırı düzenlenmişti. İddialara göre Lübnan doğumlu bir ABD vatandaşı, yaklaşık 140 çocuğun bulunduğu sırada arabasıyla okul binasına çarpmıştı.

