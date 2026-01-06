Milli İstihbarat Teşkilatı, Osmanlı coğrafyasını hedef alan İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence’a dair çarpıcı bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

"Arabistanlı Lawrence’ olarak bilinen ismin Orta Doğu’daki faaliyetleri, resmi istihbarat belgeleriyle ilk kez açığa çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "Arabistanlı Lawrence" olarak bilinen ünlü İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence hakkında hazırlanan belgeyi paylaştı.

Arabistanlı Lawrenceın gerçek yüzü MİT belgesi ile ortaya çıktı

KUDÜS’TE KILIK DEĞİŞTİREREK OPERASYON

23 Eylül 1929 tarihli belgeye göre Lawrence, Mısır, Suriye ve Irak’ta farklı kimlikler ve isimler kullanarak dolaştı.

Kudüs’te bulunduğu süre boyunca bazen Müslüman bir hoca, bazen Amerikalı bir Musevi haham kılığına girdi. Aynı bölgede farklı zamanlarda Müslümanlara ve Yahudilere yönelik ayrı ayrı telkinlerde bulunduğu kayda geçti.

“ZEHİRLİ TELKİNAT” DETAYI BELGEDE YER ALDI

İstihbarat raporunda, Lawrence’ın Kudüs’te Ağlama Duvarı çevresinde faaliyet yürüttüğü, burada topluluklara “zehirli telkinat” vererek kışkırtıcı bir zemin oluşturduğu bilgisi yer aldı.

Faaliyetleri özellikle Filistin’de yaşanan çatışmaların altyapısını hazırladı.

MASON KULÜBÜ VE İNGİLİZ SERVİSİ BAĞLANTISI

Belgelerde, Kahire’deki Mason kulübü üzerinden gelen teyitli istihbarata da yer verildi. Lawrence’ın İngiliz istihbarat servisinin önde gelen isimlerinden biri olduğu, Sudan, Mısır ve Filistin hattında emperyal planların sahadaki uygulayıcısı olarak hareket ettiği aktarıldı.

Raporda, İngiliz yönetiminin Filistin ve Mısır’a yönelik stratejisinin ayrıntıları da yer aldı. Filistin’de bir isyan çıkarılarak “istiklale layık olunmadığı” algısının oluşturulmasının hedeflendiği, Mısır’da ise karışıklık çıkarılarak İngiliz yönetiminin kalıcılığının sağlanmak istendiği kaydedildi.

Büyük Erkan-ı Harbiyye Reisliği, Dahiliye ve Hariciye Vekaletleri'ne gönderilen ve Lawrance'ın asker üniformalı fotoğrafının da olduğu yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Kahire'deki Mason kulübüne Suriye ve Filistin'den gelen mevsuk ve teyit edilmiş malumatı ikinci maddede arz eylerim. İngiliz entelicens servis şeflerinden meşhur casus Miralay Lavrens'in bundan iki ay mukaddem Mısır'da şeyh Aptullah namı müstearile bir müddet bulunduktan sonra Suriye ve Irak'a geçtiği ve geçen ağustos ayı zarfında ansızın Kudüs'e geldiği ve elyevm Sudan'ın Hartum şehrinde bulunduğu anlaşılmıştır. Lavrens'in, Kudüs'te bulunduğu müddet zarfında bazen Müslüman hocası kıyafetinde ve şeyh Aptullah namile ve bazen de Amerikalı Musevi hahamı şeklinde ve Yakos İskinazi namile (buraki şerif-ağlama duvarı) civarına gelerek bu civarda bulunan Müslüman ve Yahudilere ayrı ayrı vakıtlarda zehirli telkınatta bulunarak heyecan getirdiği ve bugünkü Filistin kıtalini ihzar ettiği mevsuku kelam birçok zevatın ifadesiyle teyit edilmiştir.

Gerek entelicens servis merkezi ve gerek emperiyalist teşkilat resi karda bulunan amele fırkasının siyasetinden memnun değillerdir. Makdonalt'ın Mısır'dan sonra Filistin'e bir istiklal bahşetmek tasavvurunu mevkii tatbika koymadan Filistin'de bir ihtilal çıkartılarak istiklale layık olmadıkları maksadı istihdaf edilmiştir. Lavrens'in Sudan mıntakasına azimet etmiş olması keyfiyetinin de pek ziyade şayanı dikkat maksatlar ve esrarengiz tertibat ile alakadar olduğu temin edilmektedir. Binaenaleyh entelicens servis teşkilatı bu itilaf projesinin Mısır milletine arz edildiği bu sıralarda Mısır'da karışıklıklar ihdat edip Mısır'ın henüz bu lütfa layık olmadığı isbat edilecek ve bu suretle İngiliz parlamentosunda Makdonalt kabinesini zaif bir mevkie düşürerek evvelce olduğu veçhile Mısır'ın sinesine bağdaş kurup oturacaktır. Mısır'da karışıklıklar ihdas ve tertip için en iyi vasat şimdiki halde Sudan'dır. Sudan'da halihazırda yalnız İngiliz idaresi ve emperiyalist amalile meşbu İngiliz idare adamları ve Sudan'ın daimi bir surette Mısır'la ittisalı bulunduğundan Sudan'da Mısır için pek emin olarak bir suikastın ihzarı ve talim edilmiş ajanların Mısır'a ithal edilip menfi propagandalar ve tahribat yapılması pek basit bir keyfiyettir."

Haberle İlgili Daha Fazlası