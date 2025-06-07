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Aracıyla kaldırıma çıkıp önüne geleni ezdi! Korkunç olayda yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aracıyla kaldırıma çıkıp önüne geleni ezdi! Korkunç olayda yaralılar var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'da meydana gelen korkunç olayda, 48 yaşındaki bir araç sürücüsünün kaldırıma çıkarak önüne geleni ezdiği belirtildi. Olayda 5 kişi yaralandı. Polisin, gözaltına alınan sürücünün aracını bilinçli olarak grubun üzerine sürmüş olabileceği ifade edildi.

Almanya’da korkunç bir olay yaşandı.

Niederbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Passau kentinde 48 yaşındaki bir sürücünün aracıyla Erhard Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan bir grup yayaya çarptığı belirtildi.

Aracıyla kaldırıma çıkıp önüne geleni ezdi! Korkunç olayda yaralılar var - 1. Resim

BİLİNÇİ OLARAK YAPMIŞ OLABİLİR

Açıklamada, aracın çarptığı yayaların arasında sürücünün 38 yaşındaki eşi ve 5 yaşındaki kızının da bulunduğu ifade edildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın polis sözcüsüne dayandırdığı haberde, kazada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, polisin, gözaltına alınan sürücünün aracını bilinçli olarak grubun üzerine sürmüş olabileceği ifade edildi.

ALMANYA'DAKİ ARAÇLI SALDIRI EYLEMLERİ ARTIYOR

2024 yılının aralık ayında, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla saldırı düzenlenmişti. Olayda 5 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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