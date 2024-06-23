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Arkadaşlık sitesinde tanıştı, dolandırıldı, intihar etti! İşte 82 yaşındaki adamın son sözleri...

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Arkadaşlık sitesinde tanıştı, dolandırıldı, intihar etti! İşte 82 yaşındaki adamın son sözleri...

Dünya Haberleri

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 82 yaşındaki adam arkadaşlık sitesinde tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı. Çocuklarıyla buluşmadan birkaç saat önce intihar eden adamın cansız bedeni bulundu. Çocukları, babalarının son sözlerinin "Buna dayanabileceğimden emin değilim" olduğunu paylaştı.

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan 82 yaşındaki Dennis Jones isimli bir adam arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı bir kadın tarafından dolandırıldı.

Kadının kendisine aşık olduğunu zannettiğini ifade eden ve tüm birikimini kadına veren 82 yaşındaki Jones, çocuklarına bıraktığı son mesajlarında maddi açıdan sıkıntılar yaşadığını ve hayatının en büyük utancını hissettiğini söyleyerek intihar etti.

SON SÖZLERİNİ ÇOCUKLARI PAYLAŞTI

Mynet'in aktardığına göre, çocuklarının sosyal medyadan paylaştığı mesajlarında Jones'in, "Hayatım ve onun bitmesi hakkında karanlık düşüncelere sahibim. Kesinlikle mali hayatım bitmiş gibi görünüyor. İflas, yasal ve tüm bunlar saçmalık. Çok acı verici olacak ve ben' Buna dayanabileceğimden emin değilim" ifadelerini kullandığı görüldü.

Matt Jones ve Adrianne Gruner, babalarının dolandırıcılığı anlattıktan sonra iyileşmesine yardımcı olmak için onunla buluşmaya ve kendi yanlarına taşınmaya ikna etmek istediklerini söyledi. Ancak Jones çocuklarıyla buluşmadan saatler öncesinde hayatına son verdi.

Düzenleyen:  - Dünya
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