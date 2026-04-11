NASA’nın Artemis II görevi kapsamında Ay’ın çevresini dolaşan dört astronot, toplam 695 bin 81 millik (yaklaşık 1,12 milyon kilometre) ve 10 gün süren yolculuğun ardından Pasifik Okyanusu’na güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Atmosfere ses hızının 35 katı hızla giren ve 5.000 dereceyi bulan kavurucu sıcaklıkları ısı kalkanıyla bertaraf eden Orion, üç ana paraşütünün açılmasıyla okyanusa yumuşak bir iniş yaptı.

Kapsülün "Stable One" (dik pozisyon) konumunda yüzdüğünün teyit edilmesinin ardından görev kontrol merkeziyle irtibat kuran Komutan Reid Wiseman, “Sizi net ve açık duyuyoruz. Ne yolculuktu ama! Durumumuz stabil, dört mürettebat üyesi de iyi durumda” sözleriyle dünyaya "merhaba" dedi.

Artemis II Dünyaya döndü! Görev Komutanı Wiseman’dan mesaj var

KURTARMA OPERASYONUNDA "UYDU TELEFONU" SORUNU

İniş sonrası Orion kapsülünün tepesindeki beş hava yastığı başarıyla şişirilerek aracın dalgalar arasında dengede kalması sağlandı. Ancak operasyonun ilk dakikalarında küçük bir aksaklık yaşandı. Astronotların kurtarma ekipleriyle iletişim kurmak için kullandığı uydu telefonunda kısa süreli bir sorun yaşandı. NASA yetkilileri bu durumu "küçük bir problem" olarak nitelendirirken, Donanma dalgıçları şişme botlarla hızla kapsüle ulaştı.

Artemis II Dünyaya döndü! Görev Komutanı Wiseman’dan mesaj var

Mürettebatın kapsülden çıkarılması ve gemiye nakli için titiz bir protokol uygulanıyor:

Dalgıçlar kapsülün etrafına şişirilebilir bir platform kurarak astronotların çıkışını güvenli hale getirecek.

Artemis II Dünyaya döndü! Görev Komutanı Wiseman’dan mesaj var

Astronotlar tek tek helikopterle alınarak amfibi nakliye gemisi U.S.S. John P. Murtha’ya taşınacak ve ilk tıbbi muayeneleri burada yapılacak.

küçük tekneler kapsüle yaklaşıyor.

Ekibin Cumartesi günü Houston’daki NASA Johnson Uzay Merkezi’ne dönmesi bekleniyor.

Artemis II Dünya'ya döndü! Trump o anları böyle izledi

TRUMP, TARİHİ ANI VİRGİNİA’DAN TAKİP ETTİ

Beyaz Saray basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Artemis II mürettebatının Pasifik’e inişini anlık olarak Virginia, Charlottesville’deki Trump Winery’den izledi.

CHALLENGER VE COLUMBİA HAYALETLERİ GERİDE KALDI

Dönüş yolculuğunun en kritik noktası, Orion’un hayati öneme sahip ısı kalkanıydı. 2022'deki insansız Artemis I uçuşunda ısı kalkanında görülen beklenmedik aşınma, NASA mühendislerini alarma geçirmişti. Üstelik 1986 (Challenger) ve 2003 (Columbia) yıllarında yaşanan uzay mekiği facialarını akıllara getirmiş ve kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Ancak NASA, riski en aza indirmek için stratejik bir manevra yaptı. Daha önceki uçuşlarda sorun çıkaran rota terk edildi.

Astronotlar, atmosfere daha dik ve kısa bir yörüngeyle girerek ısı kalkanı üzerindeki baskıyı katlanabilir bir seviyeye indirdi. 5 bin derecelik kavurucu sıcaklığa dayanan kalkan, Orion’un içindeki dört canı güvenli bir şekilde okyanusa taşıdı.

NASA BAŞKANI ISAACMAN: "AMERİKA AY İŞİNE GERİ DÖNDÜ"

Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan NASA Başkanı Jared Isaacman, Artemis II’nin sadece bir test değil, yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu açıkladı:

"Ve suya iniş! Amerika, astronotları Ay’a gönderip onları güvenli bir şekilde geri getirme işine yeniden başladı. Görev Komutanın Reid Wiseman, Victor, Christina ve Jeremy olağanüstü bir iş çıkardılar. Bu yetenekli astronotlar dünyaya ilham verdi ajanslarını ve ülkelerini insanlığın yıldızlara gönderilen elçileri olarak temsil ettiler. Bu bir test göreviydi. Uzayın acımasız ortamına hiç olmadığı kadar ileriye gidildi ve gerçek bir risk taşıyordu. Ay yüzeyine geri dönüp bir Ay üssü inşa etmek için bu riski kabul ettiler. Tebrikler Artemis II, görev tamamlandı."

Artemis II Dünya'ya döndü! Trump o anları böyle izledi

"YALNIZ DEĞİLLERDİ"

Isaacman, başarının küresel bir iş birliğinin ürünü olduğunu hatırlatarak, "Tüm NASA personeli, ticari ve uluslararası ortaklarımız ve dünyanın dört bir yanındaki insanların umutları onlarla birlikteydi. Bu görev sizler olmadan mümkün olamazdı" diyerek projede emeği geçen binlerce kişiye teşekkür etti.

Artemis II Dünya'ya döndü! Trump o anları böyle izledi

SIRADA AY YÜZEYİNE İNİŞ VAR

Artemis II ile SLS roketi ve Orion kapsülünün ilk insanlı sınavını başarıyla geçmesi, NASA’nın bir sonraki hedefi olan ve 2020'li yılların sonunda gerçekleşmesi planlanan Artemis III görevi için yolu temizledi. Bu tarihi başarıyla birlikte insanlık, Ay yüzeyinde kalıcı bir üs kurma hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Artemis II Dünya'ya döndü! Trump o anları böyle izledi

APOLLO 13’ÜN REKORU TARİHE KARIŞTI

9 gün 1 saat 31 dakikalık bu tarihi uçuş, beraberinde pek çok ilki ve rekoru getirdi.

Mürettebat, Dünya’dan 252.756 mil uzaklığa ulaşarak, 1970 yılında Apollo 13 ekibinin kırdığı rekoru yaklaşık 4 bin 100 mil geride bıraktı.

Artemis II Dünya'ya döndü! Trump o anları böyle izledi

Öte yandan Victor Glover Ay yörüngesindeki ilk siyahi erkek, Christina Koch ilk kadın ve Jeremy Hansen ise bu yolculuğu gerçekleştiren ilk Kanadalı astronot olarak adlarını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Artemis II Dünya'ya döndü! Trump o anları böyle izledi

Astronotlar, daha önce hiçbir insan gözünün çıplak gözle görmediği, Apollo görevlerinde gölgede kalmış Ay’ın uzak tarafındaki bölgeleri inceleme fırsatı buldu ve 53 dakikalık eşsiz bir güneş tutulmasına tanık oldu.

