NASA’nın Artemis II mürettebatı, Ay’ın "karanlık tarafında" 10 bin fotoğraf çekerek insan gözünün daha önce hiç görmediği manzaraları dünyayla buluşturmaya hazırlanıyor.

Orion kapsülüyle Ay’ın uzak tarafına süzülen astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen, insanlığın bugüne kadar uzayda ulaşabildiği en uzak noktaya ulaşarak dünya rekorunu ele geçirdi. 7 saat süren bu kritik uçuşta Ay’ın gizemli yüzeyinin %21’i, ilk kez bu kadar yakından güneş ışığı altında görüntülendi.

Dünya, Ay ufkunun ötesine doğru süzülürken, Orion kapsülünden görüntülendi.

40 DAKİKALIK DERİN SESSİZLİK

Orion kapsülü Ay’ın arkasına geçtiğinde, Dünya ile iletişim tam 40 dakika boyunca kesildi. O derin sessizlikte astronotlar, 1968’deki Apollo mürettebatından bu yana kimsenin tanık olmadığı efsanevi "Earthset" (Dünya’nın Batışı) anını yaşadı. Mavi küremiz Ay ufkunun ardında kaybolurken çekilen kareler, tarihe geçecek.

NASA, Artemis II görevinden yeni fotoğraflar yayınladı.

Ekip, yolculuk boyunca tam 10 bin kare fotoğraf çekerek Ay’ın sırlarını yeryüzüne taşıyor.

UZAYDA BİR SAATLİK "GÜNEŞ TUTULMASI"

Mürettebat, sadece rekor kırmakla kalmadı, insanlık tarihinde çok az kişinin tanık olabileceği özel bir güneş tutulmasını da izledi. Ay, Güneş’i tamamen örterken ortaya çıkan "Güneş Koronası" ve astronotların "bebek kılları" olarak tanımladığı plazma yapıları Orion’un pencerelerinden saniye saniye kaydedildi. Dünya’da sadece birkaç dakika süren tam tutulma, uzayın derinliklerinde astronotlar için tam bir saat sürdü.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası