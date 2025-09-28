Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Asya'da yeni gerilim: Tayland-Kamboçya sınır sorunu BM'ye taşındı!

Asya'da yeni gerilim: Tayland-Kamboçya sınır sorunu BM'ye taşındı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Asya'da yeni gerilim: Tayland-Kamboçya sınır sorunu BM'ye taşındı!
Tayland, Kamboçya, Sınır Anlaşmazlığı, BM Genel Kurulu, Ateşkes, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tayland Dışişleri Bakanı, Kamboçya'yı sınır hattında provokasyon yapmakla ve ateşkesi baltalamakla suçladı. Tayland, soruna barışçıl bir çözüm bulmak istediğini ancak egemenlik ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini açıkladı.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin sınır gerilimi yaşadığı Kamboçya ile ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kamboçya'nın "başından beri bir sınır anlaşmazlığını uluslararası bir çatışmaya dönüştürmek istediğini" belirten Sihasak, Phnom Penh yönetiminin kendini "mağdur olarak göstermeye çalıştığını" savundu.

Asya'da yeni gerilim: Tayland-Kamboçya sınır sorunu BM'ye taşındı! - 1. Resim

KAMBOÇYA PROVOKASYONLARI ATEŞKESİ TEHDİT EDİYOR

Sihasak, "BM salonunda Kamboçyalı meslektaşımla bir araya geldim. Barış diyaloğu, karşılıklı güven ve itimat hakkında konuştuk. Bu, daha sonra ABD tarafından düzenlenen gayriresmi dörtlü istişarelerde de vurgulandı." dedi.

Söz konusu toplantılarda Kamboçya tarafının söylediklerinin, Kamboçyalı bakanın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan farklı olduğunu ifade eden Sihasak, "Bu, Kamboçya'nın gerçek niyetini ortaya koyuyor. " ifadesini kullandı.

"KAMBOÇYA İLE SORUNA BARIŞÇIL ÇÖZÜM BULMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Ateşkesin hala kırılgan olduğu ancak işlemesinin sağlanması gerektiğini dile getiren Sihasak, bunun her iki taraftan da kararlılık ve samimi eylemler gerektirdiğini söyledi.

Sihasak, "Ne yazık ki, Kamboçya'nın sivilleri Tayland topraklarına yönlendirmesi ve son zamanlardaki ateş açmaları da dahil olmak üzere devam eden provokasyonları, sınır boyunca barış ve istikrarı baltaladı." diye konuştu.

"Bu eylemlerin, Tayland'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini" belirten Sihasak, ülkesinin her zaman barıştan yana olmaya devam edeceğini kaydetti.

Sihasak, "Kamboçya ile ilgili mevcut soruna barışçıl bir çözüm bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aynı zamanda Tayland, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü savunmada her zaman kararlı bir duruş sergileyecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Sihasak ayrıca, Kamboçya'yı barışçıl diyalog ve mevcut mekanizmalar aracılığıyla farklılıkların çözümünde birlikte çalışmaya çağırdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

