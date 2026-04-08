İran ile ateşkes yapılmasının ardından İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılar devam ediyor. İsrail'in son saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun ülkenin güneyine yönelik hava saldırılarına devam ettiği ifade edildi.

İsrail'in, güneydeki Sur kentine bağlı el-Hinye ve el-Mansuri bölgelerini obüs toplarıyla hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun kısa süre önce de Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınındaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Güneydeki Nebatiye kentine bağlı Şakra beldesinde de sağlık ekiplerine ait bir noktanın hedef alındığı bilgisi verilen haberde, söz konusu saldırıda bazı kişilerin yaralandığı bildirildi. Haberde, İsrail savaş uçaklarının güneyde yer alan er-Reyhan beldesini de bombaladıkları aktarıldı.

ATEŞKESTE LÜBNAN BELİRSİZLİĞİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

